Třetí evropský pohár už má jméno. Finále Ligy mistrů bude i ve Wembley

Finále fotbalové Ligy mistrů se v roce 2021 uskuteční v Petrohradu, o rok později v Mnichově a v roce 2023 v londýnském Wembley. Třetí evropská pohárová soutěž, která odstartuje za dva roky, ponese název Evropská konferenční liga. Změn se od sezony 2020/2021 dočká i Liga národů. Dnes o tom na zasedání v Lublani rozhodl výkonný výbor Evropské fotbalové unie (UEFA).

Petrohrad, Mnichov i Wembley patří mezi spolupořadatele evropského šampionátu v roce 2020. Do Ruska se finále Ligy mistrů vrátí po 13 letech, zatímco do bavorské metropole po deseti. V roce 2012 pomohl brankář Petr Čech v penaltovém rozstřelu v mnichovské Allianz Areně k vítězství Chelsea nad Bayernem.

Ve Wembley se dva nejlepší evropské klubové celky představily už sedmkrát, naposledy v letech 2011 a 2013. Slavný stadion nebyl vybrán náhodou, v roce 2023 uplyne sto let od otevření původního Wembley, které přestalo sloužit v roce 2000.

Výkonný výbor UEFA určil i další pořadatelství. Finále Evropské ligy 2021 se odehraje na stadionu Sevilly, za niž chytá český gólman Tomáš Vaclík. Následný Superpohár UEFA mezi vítězem Ligy mistrů a Evropské ligy se uskuteční v Belfastu.

Česká republika uspořádá v roce 2022 mistrovství Evropy fotbalistek do 19 let.

UEFA také rozhodla, že od vyřazovací fáze aktuální sezony Evropské ligy bude na utkáních přítomný videorozhodčí. V Lize mistrů se poprvé začal využívat v minulé sezoně od osmifinále. V současném ročníku se používá už od závěrečného 4. předkola.

Plán založit třetí pohárovou soutěž oznámila UEFA loni v prosinci. Evropská fotbalová unie počítá s tím, že soutěže se zúčastní 32 týmů, které budou rozděleny do osmi skupin po čtyřech. Vítězové postoupí přímo do osmifinále, celky na druhém a třetím místě sehrají předkolo play off. Vítěz finále si zajistí přímý postup do následující sezony Evropské ligy. Hracím dnem bude stejně jako u Evropské ligy čtvrtek. Celkem půjde o 141 pohárových zápasů. Nová soutěž umožní, že jistotu účasti v pohárech budou mít kluby z 34 zemí místo dosavadních 26.

UEFA také schválila změnu formátu Ligy národů, která začala před rokem. Ligy A, B a C se rozšíří na 16 týmů a poslední výkonností Ligu D bude hrát sedm mužstev. V premiérovém ročníku hrálo první dvě výkonnostní skupiny 12 celků, třetí tvořilo 15 týmů a poslední čtvrtou 16 mužstev. Češi budou znovu startovat v Lize B.

K obměně sáhla UEFA na základě konzultace se všemi 55 národními svazy, které které vyjádřily touhu ještě více omezit přátelské zápasy. Počet utkání v Lize národů se zvýší ze 138 na 162.

První tři výkonnostní ligy budou rozděleny do čtyř skupin po čtyřech. Vítězové skupin v elitní Lize A se kvalifikují do finále, které se uskuteční v červnu 2021. Premiérový ročník soutěže ovládli Portugalci. Vítězové skupin z ostatních tří lig se posunou o úroveň výše na úkor týmů, které obsadí poslední příčku.

Rozdělení skupin určí los 3. března 2020 v Amsterodamu, kde se zároveň uskuteční kongres UEFA.