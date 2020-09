FAČR se přel o ženu ve výkonném výboru. Budeme za hlupáky, soptil generální sekretář

Valná hromada Fotbalové asociace ČR (FAČR) v Olomouci neschválila zvýšení počtu členů výkonného výboru o jedno místo, které bude vyhrazeno ženě.

Návrh výkonného výboru na změnu stanov zamítla moravská komora. Podle generálního sekretáře FAČR Jana Paulyho tím fotbal přijde o 15 až 20 milionů korun a utrpí i škody na mezinárodním poli.

Navýšení počtu míst ve výkonném výboru o ženu bylo zřejmě nejdůležitější z několika úprav stanov, které dnes hromada souhrnně neschválila. Výbor nyní čítá 12 členů, z toho jednu ženu - bývalou rozhodčí Dagmar Damkovou, která je předsedkyní Řídící komise pro Čechy.

Podle Paulyho výkonný výbor předložil změnu hned z několika důvodů - zaprvé kvůli vládní strategii pro rovnost mužů a žen, zadruhé kvůli českému postavení v rámci členských zemí Unie evropských fotbalových asociací (UEFA) a zatřetí kvůli státním dotacím.

"Pro výši přidělené dotace hraje roli počet žen ve statutárním orgánu spolku. V případě fotbalu jde řádově o 15 až 20 milionů korun a jsou to prostředky, ze kterých je dále financován amatérský a regionální fotbal. Bohužel zase vyhrálo politikaření nad zdravým rozumem a my jsme se dříve či později o tyto finanční prostředky připravili," řekl Pauly.

"Pokud jde o náš zahraniční obrázek, tam je to nevyčíslitelné. Protože jsou to právě tyhle jednotlivé momenty, které dělí dobré asociace od těch nejlepších. Podle toho získáváte jednotlivé turnaje a dělá to celkový obrázek asociace jako takové. Považuji to za fatální selhání. Jen to ukázalo, že ještě nejsme připraveni na západní svět a kvůli nesmyslným půtkám budeme za hlupáky," dodal na tiskové konferenci Pauly.

V české komoře se pro návrh vyslovilo 113 delegátů a dva se zdrželi hlasování. Za Moravu hlasovalo pro 28 delegátů, proti byli čtyři a 37 se zdrželo.

Předseda FAČR Martin Malík upozornil, že výkonný výbor schválil předkládaný návrh jednomyslně, tedy včetně jeho členů za Moravu. "Spíš než na ukázku nejednotnosti české a moravské komory bych na to nahlížel jako na nekvalitní práci určitých funkcionářů. Fascinuje mě rozpor mezi postojem části moravských kolegů a tím, co prezentují jejich zvolení zástupci na výkonném výboru. Ty negativní signály, jako že to dnes řešíme na poslední chvíli na hromadě, fotbal jen poškozují. To mě štve, uvítal bych, kdyby se kolegové vyjádřili na výkonném výboru," řekl Malík.

Místopředseda FAČR za Moravu Zdeněk Zlámal tvrdí, že o návrhu neměl podrobné informace. "Na výkonném výboru to schválené bylo, ale nebylo to tam konkrétně rozpitváno. Kdybychom rozpitvávali body, které jsme schválili, tak bych možná měl nějaké připomínky," uvedl Zlámal.

"Dále se řeší věci bez nás a o nás. My že jsme okradli asociaci o 15 milionů korun? Kde to je? Já to vůbec nevím, podle jakého zákona, usnesení, dotačních bodů? My jsme nikoho neovlivňovali. Řekli jsme, že nám ten způsob není znám, a proto jsme doporučili zástupcům klubů MSFL a divizí, aby se zdrželi. Neříkali jsme jim, aby byli proti," dodal.

Malík a Pauly jsou přesvědčeni, že změna nastane při další valné hromadě. "Jestli se to nepovedlo dnes, dříve či později tam takováto změna zapracována bude," podotkl Malík. "Doufám, že to bylo jen špatným vtipem a na nejbližší valné hromadě se to změní," dodal Pauly.

Vedle úpravy stanov byly na valné hromadě mimo jiné oznámeny hospodářské výsledky za minulý rok, které přednesl finanční ředitel asociace Libor Kabelka.

FAČR ve ztrátě

Fotbalová asociace ČR měla vloni ztrátu 52,4 milionu korun. Záporný hospodářský výsledek byl způsobem vyššími náklady na rozhodčí a delegáty a odpisy dlouhodobého hmotného majetku.

Asociace měla potřetí v historii výnos přes miliardu korun. Oproti roku 2018 se ovšem snížil, z více než dvou miliard klesl na 1,65 miliardy korun. Loňské náklady dosáhly téměř 1,7 miliardy korun, což je o 343 milionů méně než za rok 2018.

Téměř 54 procent výnosů tvořily vloni finance od Unie evropských fotbalových asociací (UEFA), která poskytla asociaci 883,2 milionu korun. Předloni činily peníze od UEFA skoro dvě třetiny příjmů. Od Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) získala FAČR 22,6 milionu korun, téměř 188 milionů korun pak tvořily vlastní příjmy.

Ze státních dotací za rok 2019 dostal fotbal 550,6 milionu korun. Podle přepočtu na jednoho sportovce je na desátém místě za hokejem, lyžováním, basketbalem, atletikou, volejbalem, triatlonem, plaváním, tenisem a jezdectvím. Hokejový svaz v průměru na jednoho člena získal vloni 6517 korun, zatímco fotbal jen 1739 korun.