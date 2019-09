Hapalův výbuch, tvrdí Slováci. Fanoušci hráče vypískali, Hamšík mluvil o facce

před 1 hodinou

Po páteční ostudné prohře 0:4 v kvalifikaci fotbalového ME s Chorvatskem fanoušci Slovenska v hledišti stadionu Antona Malatinského v Trnavě vlastní reprezentanty vypískali. Média pak z debaklu obvinila českého kouče Pavla Hapala.

Největší hvězdy slovenského výběru Marek Hamšík a Milan Škriniar se shodli, že jejich celek inkasoval těžkou ránu. "Dostali jsme pořádnou facku. Je to v první řadě naše chyba," uznal kapitán Hamšík.

"Byli lepší úplně ve všem. Mohli jsme prohrát i daleko víc," klopil oči s vědomím, že další velké šance Chorvati nevyužili.

Pro reakci fanoušků měli poražení pochopení. "Beru to, moc jsme toho neukázali. Nepředvedli jsme nic," zpytoval svědomí Škriniar. "Kdybychom měli alespoň šance. Ale my jsme si ani žádné nevytvořili," kriticky dodal obránce Interu Milán.

Slovenská média se pak pořádně opřela do Pavla Hapala. Českému trenérovi vytýkala především bojácnost a přílišný respekt. "Na Slovensku se jedná už o druhý Hapalův výbuch," upozornil web Aktuality.sk s odkazem na prohru MŠK Žilina s Olympiquem Marseille 0:7 před devíti lety. Žilinu tehdy v Lize mistrů vedl jako trenér právě Hapal.

"Udělali jsme obrovské množství chyb, od některých hráčů jsem to vůbec nečekal," hodnotil Hapal chorvatský direkt. "Chorvati ale předvedli neskutečný výkon. My jsme selhali, a to hlavně v defenzivě, byl to strašný zápas," uznal trenér slovenské reprezentace.

Podle něj bude důležité, jak se tým s porážkou vyrovná a připraví na důležitý zápas s Maďarskem. Hapalovi svěřenci na nejbližšího rivala ztrácí v tabulce kvalifikační skupiny E tři body, stejně jako na Chorvaty. Pro udržení reálných šancí na přímý postup na turnaj nesmí Slováci prohrát.