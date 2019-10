Slovan Bratislava prohrál před dětmi v Evropské lize s Wolverhamptonem 1:2

Fotbalisté Slovanu Bratislava podlehli v utkání 3. kola základní skupiny Evropské ligy anglickému Wolverhamptonu 1:2.

V dresu slovenského mistra, který v tabulce skupiny K klesl na třetí místo, nastoupili Češi Jurij Medveděv a Erik Daniel.

V Bratislavě mohly kvůli trestu od UEFA do hlediště jen děti do čtrnácti let (a jeden dospělý na každých deset dětí jako doprovod). První branku viděly v 11. minutě, když se v úniku prosadil střelou na bližší tyč domácí Andraž Šporar, se čtyřmi góly nejlepší střelec soutěže.

Hosté otočili zápas po přestávce díky ráně Romaina Saisse z 25 metrů a proměněné penaltě Raula Jiméneze. Červenou kartu dostal v závěru utkání útočník Wolverhamptonu Diogo Jota.

Manchester United zvítězil na hřišti Partizanu Bělehrad 1:0 a se sedmi body vede skupinu L. Jediný gól padl dvě minuty před poločasem, z pokutového kopu skóroval Anthony Martial.

AS Řím ztratil vedení v nastaveném čase a remizoval s Borussií Mönchengladbach 1:1. Řím šel v deštivém utkání do vedení v 32. minutě, když skóroval hlavou po rohovém kopu Nicola Zaniolo. Za hosty vyrovnal z penalty Lars Stindl.

Fotbalová Evropská liga - 3. kolo základních skupin:

Skupina A:

Karabach - APOEL Nikósie 2:2 (1:2)

Branky: 13. Quintana, 58. Ailton - 29. vlastní Medveděv, 45.+1 Hallenius.

1. FC Sevilla 2 2 0 0 4:0 6 2. Karabach 3 1 1 1 6:6 4 3. Dudelange 2 1 0 1 5:7 3 4. APOEL Nikósie 3 0 1 2 5:7 1

Skupina G:

FC Porto - Glasgow Rangers 1:1 (1:1)

Branky: 36. Díaz - 44. Morelos.

Bern - Feyenoord Rotterdam 2:0 (2:0)

Branky: 14. Assale z pen., 28. Nsame z pen.

1. Bern 3 2 0 1 5:3 6 2. Glasgow Rangers 3 1 1 1 3:3 4 3. FC Porto 3 1 1 1 3:4 4 4. Feyenoord Rotterdam 3 1 0 2 2:3 3

Skupina H:

Ludogorec Razgrad - Espaňol Barcelona 0:1 (0:1)

Branka: 13. Campuzano.

CSKA Moskva - Ferencváros Budapešť 0:1 (0:0)

Branka: 86. Varga.

1. Espaňol Barcelona 3 2 1 0 4:1 7 2. Ludogorec Razgrad 3 2 0 1 8:2 6 3. Ferencváros Budapešť 3 1 1 1 2:4 4 4. CSKA Moskva 3 0 0 3 1:8 0

Skupina I:

St. Etienne - Oleksandrija 1:1 (1:1)

Branky: 8. Gabriel - 14. vlastní Gabriel.

Gent - Wolfsburg 2:2 (1:2)

Branky: 41. a 90.+4 Jaremčuk - 3. Weghorst, 24. Victor.

1. Wolfsburg 3 1 2 0 6:4 5 2. Gent 3 1 2 0 6:5 5 3. St. Etienne 3 0 2 1 4:5 2 4. Oleksandrija 3 0 2 1 3:5 2

Skupina J:

Basaksehir - Wolfsberg 1:0 (0:0)

Branka: 78. Kahveci.

AS Řím - Mönchengladbach 1:1 (1:0)

Branky: 32. Zaniolo - 90.+3 Stindl z pen.

1. AS Řím 3 1 2 0 6:2 5 2. Wolfsberg 3 1 1 1 5:2 4 3. Basaksehir 3 1 1 1 2:5 4 4. Mönchengladbach 3 0 2 1 2:6 2

Skupina K:

Besiktas - Braga 1:2 (0:1)

Branky: 71. Nayir - 38. Horta, 80. Eduardo.

Slovan Bratislava - Wolverhampton 1:2 (1:0)

Branky: 11. Šporar - 58. Saiss, 64. Jiménez z pen.

1. Braga 3 2 1 0 5:3 7 2. Wolverhampton 3 2 0 1 3:2 6 3. Slovan Bratislava 3 1 1 1 7:6 4 4. Besiktas 3 0 0 3 3:7 0

Skupina L:

Alkmaar - Astana 6:0 (2:0)

Branky: 39. a 83. Koopmeiners obě z pen., 43. Boadu, 77. Stengs, 85. Sugawara, 90.+2 Idrissi.

Partizan Bělehrad - Manchester United 0:1 (0:1)

Branka: 43. Martial z pen.