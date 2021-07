Nebučte při italské hymně, vyzval fanoušky Southgate. Je to ubohé, dodal Lineker

Trenér anglických fotbalistů Gareth Southgate před dnešním finále mistrovství Evropy s Itálií ve Wembley vyzval fanoušky, aby nebučeli při soupeřově hymně. Podle něj to soupeře ještě víc motivuje a vyburcuje.

Příznivci na londýnském stadionu v průběhu šampionátu pravidelně narušovali hymny soupeřů a spolu s oslňováním dánského brankáře laserem před rozhodující penaltou v semifinále za to Anglie od UEFA dostala pokutu 30 tisíc eur.

"Je důležité, aby naši fanoušci respektovali hymnu soupeře," řekl Southgate. "Sami dobře víme, že když při zápasech venku bučí do naší hymny, tak nás to ještě víc vyhecuje. Tohle týmu nepomůže," dodal.

"Myslím, že můžeme soupeře zastrašit bučením v průběhu zápasu, ale hymna je něco jiného. Musíme ukázat respekt," uvedl Southgate, jehož výběr se pokusí ukončit dlouhé čekání na trofej. Posledním velkým úspěchem Anglie je triumf na mistrovství světa v roce 1966.

K respektu italské hymny vyzval i bývalý anglický reprezentant Gary Lineker. "Pokud máte to štěstí a sehnali jste lístky na finále, tak prosím, opravdu prosím, nebučte při italské hymně," napsal na twitteru.

"Za prvé: Je to naprostá pecka a stojí za to si ji poslechnout. A za druhé: Je to sakra neslušné, neuctivé a naprosto ubohé," přidal šedesátiletý Lineker.