Jste příšerní, slyší Španělé před bitvou o všechno. Slováci větří senzaci

Španělé jsou po dvou remízách na prahu vyřazení z Eura. Fotbalová velmoc musí v závěrečném duelu základní skupiny bezpodmínečně zvítězit. Soupeřem v bitvě o všechno budou trápícím se svěřencům Luise Enriqueho odhodlaní Slováci, kteří věří v opakování památného triumfu z roku 2014.

La Furia Roja momentálně žádný strach nenahání. Místo bojovné červené zuřivosti nabízí Španělé krotkou, unylou a zatím také značně impotentní karikaturu svého herního trademarku - legendárního stylu "tiki-taka".

V obou duelech na domácí půdě v Seville hrubě selhali, Švédům nedali ani gól a neporazili ani Poláky po výsledku 1:1. Zažívají tak nejhorší start do velkého turnaje od Eura 1996.

"Všechno, co Španělé dělají, je posouvání míče ze strany na stranu," prohlásil nevybíravě Nizozemec Rafael van der Vaart, někdejší hráč Realu Madrid.

"Jsou příšerní, prostě příšerní. V jejich týmu nevidím vůbec nic. Nemají žádného hráče, který ví, jak dát finální přihrávku. Doufám, že proti nim budeme hrát," dodal a svým prohlášením hrdé Španěly pořádně popudil.

"S těmi komentáři udělal velkou chybu," uvedl záložník Pablo Sarábia. "Chtěl jen svoji chvilku slávy," dodal jeho spoluhráč Koké.

Přisadil si i Sergio Busquets: "Myslím, že je to smutné. Mohl bych ho také velmi snadno shodit, připomenout zápasy, které jsme proti němu hráli a které si lidé dodnes pamatují. Ale nebudu to dělat, mám víc respektu."

Jeho kolegové z národního týmu si ale rýpnutí neodpustili a zavzpomínali na finále světového šampionátu 2010 v Jižní Africe. Duel o zlato tehdy v prodloužení rozhodl Andrés Iniesta, jehož nedokázal v klíčové chvíli ubránit právě Van der Vaart.

"Jedinou vzpomínku, kterou na něj mám, je ta z finále 2010. Tam se mu to moc nepovedlo," pravil Sarábia. "Máme v tréninkovém kempu fotku Iniestova gólu proti Nizozemsku. Van der Vaart je tam pěkně vyfocený vedle něj," vracel úder Koké.

Kapitán Atlétika Madrid potvrdil, že si Španělé ostrou Holanďanovu kritiku vzali velmi osobně. "Člověk musí respektovat názor druhých, ale tahle slova si zapamatujeme pro případ, že půjdeme na Nizozemce," zdůraznil.

Jenomže zatímco "Oranjes" už jsou pohodlně mezi šestnácti nejlepšími s plným počtem devíti bodů, tým Luise Enriqueho čeká boj o holé přežití. V Seville musí k jistotě postupu porazit Slováky.

"Realita je taková, že nás čeká vlastně vyřazovací zápas. Ale jsme velmi hladoví a v týmu je dobrá atmosféra," vyhlásil obránce César Azpilicueta.

Paniku odmítá i kouč Luis Enrique: "V zápasech se Švédskem a Polskem jsme sice nevyhráli, ale na hřišti jsme byli lepším týmem. Stejně musíme jít i do duelu se Slováky."

Slovenský tým naproti tomu větří příležitost k senzačnímu výsledku. A vzpomíná na slavný moment z roku 2014, kdy v Žilině dokázal španělského giganta udolat 2:1 díky brankám Juraje Kucky a Miroslava Stocha.

"Chceme tu euforii prožít znovu," řekl Tomáš Hubočan, jeden z pamětníků precizního výkonu na hranici sebeobětování.

Slovenská veřejnost po bídném představení a těsné porážce se Švédskem reprezentaci vedenou trenérem Štefanem Tarkovičem tvrdě kritizovala především za nemoderní herní projev, podle jedné z největších osobností historie slovenského fotbalu Martina Škrtela ale na velkém turnaji účel světí prostředky.

"Opakuju, na Euru jsou klíčové body, ne krása," napsal někdejší stoper Liverpoolu ve svém sloupku pro Denník Šport.

"Naše taktika se nezmění a ani by se podle mě měnit neměla. Teď se snažit někomu násilím předvádět moderní fotbal by nám úspěch nepřineslo. Proti Španělsku vytasili defenzivní taktiku Poláci i Švédi, tak nevím, proč by se tak měli bát hrát naši. S moderním fotbalem nemáme proti silnějším a kvalitnějším týmům šanci," vysvětlil Škrtel.

Svým krajanům věří. Zázrak v Seville se prý může podařit. "Proti Španělsku to bude extrémně náročné, zároveň ale platí, že nic není nemožné," řekl.

Utkání mezi Španělskem a Slovenskem začíná v 18 hodin a deník Aktuálně.cz jej bude sledovat v podrobné online reportáži.