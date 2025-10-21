Fotbal

Destrukce. Barcelona si v Lize mistrů smlsla na Olympiakosu

před 2 hodinami
Fotbalisté FC Barcelona ve 3. kole Ligy mistrů rozdrtili Olympiakos Pireus 6:1 a jako první v aktuálním ročníku dali v jednom zápase skupinové fáze šest branek. Katalánský klub, který se v lednu představí v Edenu proti Slavii, má na kontě šest bodů.
Radost hráčů Barcelony
Radost hráčů Barcelony | Foto: Reuters

Kyperský Pafos, poslední soupeř českého mistra ve skupině, vybojoval v Kazachstánu bezbrankovou remízu na hřišti Kajratu Almaty, přestože hrál skoro celý zápas v deseti.

Sedm utkání začne ve 20:45 a druhá polovina programu je na pořadu ve středu.

Barcelona v minulém kole prohrála doma s PSG 1:2, ale podruhé už své příznivce nezklamala. Chyběli jí sice zranění ofenzivní hráči Lewandowski a Raphinha, ale trenér Flick má kam sáhnout. Yamal se stal ve věku 18 let a 100 dní nejmladším hráčem, který v Lize mistrů odehrál 25 zápasů. Už v sedmé minutě kličkami rozvrátil řeckou obranu, položil na zem gólmana Tzolakise a López dílo snadno dokončil. Stejný hráč ještě do přestávky přidal druhý gól, tentokrát mu ho připravil teprve sedmnáctiletý Fernández, který dosud i v La Lize odehrál jen jeden poločas.

Řecký vítěz Konferenční ligy z roku 2024 po změně stran přece jen ukončil čekání na první gól v soutěži, když Maročan Kábí proměnil penaltu za Garcíovou ruku. Jenže už za tři minuty hosté přišli o vyloučeného Argentince Hezzeho a Yamal z pokutového kopu za brankářův faul na Rashforda vrátil domácím dvoubrankový náskok. Anglický útočník se také sám dvakrát zapsal mezi střelce a López dovršil hattrick. Pro Barcelonu se zrodila druhá nejvyšší výhra v Champions League, jen v roce 2016 deklasovala Celtic Glasgow dokonce 7:0.

V souboji dvou nováčků v "milionářské" soutěži si Pafos po bezbrankové remíze s Olympiakosem připsal stejný výsledek i v Almaty. Přitom stejně jako v prvním kole v Pireu musel čelit početní převaze. Kapverdský obránce Correia si už ve 4. minutě vykoledoval červenou kartu, ale kyperský mistr oslabení přežil. Kajrat po dvou hladkých porážkách získal první bod.

Fotbalová Liga mistrů, 3. kolo:

FC Barcelona - Olympiakos Pireus 6:1 (2:0)

Branky: 7., 39. a 76. López, 74. a 79. Rashford, 68. Yamal z pen. - 54. Kábí z pen. Rozhodčí: Schnyder (Švýc.). ČK: 57. Hezze (Olympiakos).

Kajrat Almaty - Pafos 0:0

Rozhodčí: Kavanagh (Angl.). ČK: 4. Correia (Pafos).

21:00 Arsenal - Atlético Madrid, FC Kodaň - Borussia Dortmund, Leverkusen - Paris St. Germain, Newcastle - Benfica Lisabon, PSV Eindhoven - Neapol, Saint-Gilloise - Inter Milán, Villarreal - Manchester City.

 
