Rosický zůstává ředitelem Sparty. Je třeba věci napravit, ne utíkat, prohlásil šéf

Tomáš Rosický zůstává sportovním ředitelem fotbalové Sparty. Pro klubový web to uvedl místopředseda představenstva František Čupr.

"Tomáš Rosický zůstává ve funkci. Stejně jako já si je vědom toho, že jsme spoustu věci domrvili. Teď je potřeba je zase napravit, a ne před nimi utíkat," prohlásil Čupr.

"Když něco uděláte dobře, můžete z toho mít radost, ale když něco pokazíte, první myšlenkou rozhodně nemůže být to, že z toho utečete," doplnil letenský funkcionář.

"Pokud bych měl hodnotit sezonu jedním slovem, použil bych slovo zmar. Tato sezona je naprosto prachbídná," nezastíral Čupr.

"Vyhráli jsme tituly a dostali se do ligové fáze Ligy mistrů, ale to už je dávno zapomenuto. Není nic staršího než loňský titul. Pokud to někdo cítí jinak, žije v naprosté lži, protože co v tuto chvíli na hřišti předvádíme, je naprosto katastrofální," konstatoval jeden ze sparťanských bossů.

Čtyřiačtyřicetiletý Rosický se stal sportovním ředitelem Sparty v prosinci 2018, rok po ukončení hráčské kariéry.

Bývalý kapitán národního týmu se 105 reprezentačními starty je odchovancem pražského klubu, ze kterého se vydal za úspěšnými angažmá v Dortmundu a Arsenalu.

O budoucnosti Rosického se spekulovalo po odvolání dánského trenéra Larse Friise, který neustál propad ligovou tabulkou a porážku ve finále domácího poháru s Olomoucí.

Minulý týden ho dočasně nahradil dosavadní kouč B-týmu Luboš Loučka, pod jeho vedením ale Sparta prohrála v Ostravě a před závěrečným kolem nadstavby je na pátém místě mimo příčky zajišťující účast v evropských soutěžích.

Letenským hrozí, že poprvé od ročníku 1982/83 budou bez evropských pohárů. Před posledním domácím utkáním s Olomoucí ztrácejí bod na čtvrtý Jablonec, který se v sobotu představí v Plzni.