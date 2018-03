Za gól může ten černoch, prohlásil Petržela. Král stupidity a rasismu, kontrují afričtí fotbalisté

před 1 hodinou

Fotbalový trenér Vlastimil Petržela je známý svými ostrými výroky. Hodnocení zápasu s Plzní, při němž se opřel do stopera Bijimineho, ale rozvířilo ostré reakce ze strany afrických fotbalistů na sociálních sítích.

Zlín - Nově jmenovaný kouč Zlína Vlastimil Petržela na sebe v neděli po utkání HET ligy mezi Fastavem a Plzní opět upozornil nevybíravými slovy, kterými je pověstný. Tentokrát ale jeho prohlášení dost možná překročila pomyslnou hranici. Petržela totiž v pozápasovém interview glosoval jediný gól Plzně těmito slovy: "To byla hrubá chyba toho černocha!"

Čtyřiašedesátiletý kouč v rozhovoru pro televizní kamery narážel na situaci ze dvanácté minuty, v níž hostující Kovařík pláchl po levé straně a posadil míč na hlavu Daniela Koláře, který vstřelil jediný gól utkání. Právě Koláře měl hlídat stoper z Demokratické republiky Kongo Jonathan Kabasele Bijimine.

"Když už to naučíte některé, kteří vám rozumějí, tak… Tento to ještě nepochopil nebo já nevím, co tam dělal," komentoval zkušený kouč počínání Jonathana Bijimineho. "Jinak hrál dobře. Líbí se mi, ale udělal chybu. Obsadil první tyč a nechal celý prostor volný," dodal.

Bijimine sice zatím nerozumí česky, hovoří ale kromě francouzštiny také anglicky a italsky.

Je přitom možné, že si nový trenér Zlína pouze nedokázal vzpomenout na jméno konžského obránce, přesto celá kauza začala žít volným životem na sociálních sítích.

Nejprve na slova Petržely reagoval jeden z jeho svěřenců, záložník Ibrahim Traoré. Na sociální síti Instagram sdílel slova svého kouče s komentářem: "V Česku je normální takhle mluvit." Přidal ještě hashtagy "rovnost" a "stop rasismu".

Ještě dále šel Konžan Joel Kayamba, aktuálně hájící barvy SFC Opava ve druhé lize. Pětadvacetiletý rychlonohý útočník se rovněž vydal na Instagram a byl vůči zlínskému trenérovi daleko ostřejší.

"Jsem opravdu smutný, že tady člověk může říct svému hráči, že je černý. Gól Plzně proti Zlínu byla chyba pravého obránce, který ani neumí bránit. Ale jak je možné, že o Jonathanovi řekl, že je černý? Nemůžete být pyšní na český fotbal, když tady budete mít tohoto zas****ho trenéra Petrželu, krále stupidity a rasismu. Miluju Česko a bělochy a nemám s nimi žádný problém, ale musíme se navzájem respektovat a ukončit tyhle rasistické řeči.