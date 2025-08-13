Začínající rozhodčí si zaslouží respekt. Sudích je v Česku málo

Asociace proto spouští novou kampaň zaměřenou na ochranu a podporu nových a začínajících rozhodčích.
Nováčci s píšťalkou či praporkem budou od nové sezony nosit při zápasech v nejnižších a okresních soutěžích na paži výraznou zelenou pásku s nápisem "Začínám/Respekt". "Chceme začít o víkendu. Pásky si vezmou i rozhodčí v první a druhé lize, abychom ukázali, že jsme jeden tým," řekl Kovařík.
Asociace má přesná data. Od okresů, krajů až po profesionální soutěže eviduje 4 342 rozhodčích, kteří letos za první pololetí odpískali aspoň jeden zápas.
Protože jich je málo, rekordmani zvládnou i pět zápasů za víkend. Do jednoho roku od podání přihlášky skončí 39 procent sudích, do dvou let 58 procent, do tří 63 procent a do čtyř 68 procent.
"Úbytek rozhodčích je masivní, chceme tento trend zastavit. Jeden z hlavních důvodů, proč končí, je prostředí. Nevhodné chování diváků, hráčů, trenérů a funkcionářů. Na začátku kariéry je rozhodčí nejzranitelnější, proto bychom je projektem Zelená páska chtěli ochránit a zajistit jim větší respekt," vysvětlil předseda komise.
Na zhoršující se chování všech aktérů si stěžují i zkušení rozhodčí.
"Když jsem před 12 lety začínal, bylo prostředí daleko vlídnější, nevzpomínám na to nijak negativně. Teď jezdím jako sekretář (Ústecký kraj) po nižších úrovních a kladu si otázku, jestli bych začínal znova, což je na pováženou. Kdo to dotáhne do ligy, měl by pískání doporučit všem, což já doporučuji. Ale nevím, jestli bych do toho na nejnižších stupních teď šel," řekl Karel Rouček.
Mezinárodní rozhodčí z listiny FIFA spolu s kolegyní Zuzanou Špindlerovou a sudími z Pražského fotbalového svazu vystupuje v propagačním videospotu.
"Rozhodčí jsou obrovské téma, které řešíme. Je třeba je trochu chránit, rozvíjet. Hlavní je respekt a asociace by měla být hybatelem. Viděl jsem spoustu i dětských turnajů a někdy člověk žasne, co se tam děje," poukázal nový předseda FAČR David Trunda.
Asociace chce sudím zajistit také lepší finanční podmínky.
"Pro rozhodčí v lize žen jsme sehnali přibližně půl milionu korun.Uvidíme, jaký efekt to bude mít. Bavíme se i o finanční pyramidě, jak tomu pomoct.Musíme na to sehnat peníze. Máme vyčísleno, kolik by to stálo. Predikci neřeknu, chceme mít přesná data. Zvažujeme i částečnou profesionalizaci, pro kolik rozhodčích, jestli by to mělo cenu," řekl Trunda.