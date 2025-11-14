Červená léta jsou pryč, Sparta je podruhé za sebou v plusu. Jeho výše ale neohromí

Výsledky hospodaření předloží vedení klubu ke schválení prosincové valné hromadě. Od Křetínského příchodu byla Sparta v zisku jen čtyřikrát, a to v sezonách 2004/05 (31,8 milionu), 2016/17 (22,6 milionu), v rekordním ročníku 2018/19 (311,6 milionu) a v sezoně 2023/24 (46,2 milionu).
"Hospodářský výsledek sezony ovlivnilo několik faktorů. Pozitivní přínos tvořily příjmy z UEFA a růst komerčních výnosů na jedné straně, na straně druhé jsme vykázali negativní přestupové saldo a vyšší provozní náklady spojené s účastí A-týmu v Lize mistrů," uvedl výkonný místopředseda představenstva Sparty František Čupr.
Pražané se v minulém ročníku po 19 letech probojovali do hlavní fáze Ligy mistrů. Na první pohled nepatrný zisk navzdory účasti v "milionářské" soutěži zdůvodnil klub načasováním klíčových přestupů hráčů do zahraničí. V sezoně 2023/24 činila transferová bilance Sparty kladných 307,7 milionu korun, zatímco za ročník 2024/25 minus 150,8 milionu korun. Zatímco loňský odchod Ladislava Krejčího do Girony byl zúčtován už v předchozím účetním období, přestup dalšího obránce Martina Vitíka do Boloni z letošního července se promítne až do toho následujícího.
Největší příjmy Sparty za sledované období putovaly z Unie evropských fotbalových asociací (UEFA). Díky účasti v Lize mistrů dosáhly výše 710,8 milionu korun. Obchodní příjmy klubu, do nichž se nezapočítávají přestupy a příjmy od UEFA, činily 593,5 milionu korun a zaznamenaly meziroční nárůst o 24 procent (476,8 milionu korun v sezoně 2023/24). Z obchodních výnosů tvořila významnou část reklama a sponzoring ve výši 209,5 milionu korun.
Sparta opět překonala klubový rekord v tržbě ze vstupného a celkové návštěvnosti. Na prodeji vstupenek vydělala 233,9 milionu korun, což představuje meziroční nárůst o 27 procent oproti sezoně 2023/24 (184,4 milionu korun). Kapacita permanentních vstupenek se pro sezonu 2024/25 navýšila z 9000 na 10 000 kusů. Na čekací listině se k červnu 2025 nacházelo více než 27.000 zájemců. Průměrná domácí návštěvnost v ligové sezoně činila 15.865 diváků, čímž kapacitu stadionu na Letné využili diváci z 86 procent (celkem 269.708 návštěv). Domácí duely Ligy mistrů vidělo na Letné dohromady 124.576 lidí.
Klub překonal maximum i v počtu prodaných dresů. V sezoně 2024/25 jich bylo 31.800, což je meziroční nárůst o 32 procent oproti ročníku 2023/24 (24.100).
Na straně nákladů dosáhly výdaje na hráče a realizační týmy celkem 545,9 milionu korun, zajištění provozu, kam patří organizace utkání, soustředění či energie, přišlo na částku 470,8 milionu. Provoz stadionu vyčíslil klub na 49,8 milionu korun.