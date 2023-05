Celé Španělsko je rasistické, tvrdí hvězda Realu. Na schůzku k problému ale nepřišla

Fotbalista Realu Madrid Vinícius Júnior označil španělskou ligu i celou zemi za rasistickou. Uvedl to na Twitteru po nedělním zápase ve Valencii, ve kterém se podle svých slov opět stal terčem rasistických urážek.

"Nebylo to poprvé, podruhé ani potřetí. Rasismus je v La Lize zcela běžný. Vedení soutěže to považuje za normální, fotbalový svaz to považuje za normální a naši soupeři to ještě podporují," stěžoval si Vinícius Júnior.

"Soutěž, která kdysi patřila Ronaldinhovi, Ronaldovi, Cristianovi a Messimu, dnes patří rasismu," pokračoval dvaadvacetiletý Brazilec.

"Španělsko je krásná země, která mě přijala a kterou miluju. Je mi to líto kvůli lidem, ale v Brazílii je Španělsko nyní považované za rasistickou zemi. A nic s tím nedělá," tvrdil.

Vinícius Júnior reagoval na události v utkání ve Valencii, které jeho tým prohrál 0:1. Duel byl kvůli pokřikům domácích příznivců ve druhém poločase na několik minut přerušen a v závěru vypjatého zápasu se dokonce strhla na hřišti mezi oběma týmy hromadná potyčka. Po ní byl Vinícius Júnior vyloučen.

"Ze všeho nejdříve bychom si měli přiznat, že v naší zemi máme problém. Je to problém, který vrhá stín na celou fanouškovskou základnu, na celý klub, na celou zemi," prohlásil šéf španělského svazu Luis Rubiales na dnešní tiskové konferenci.

Velkou pozornost vzbudil incident i v Brazílii. Tamní vláda si dokonce předvolala španělského velvyslance, aby situaci vysvětlil.

Po zápase se ofenzivní hvězdy "Bílého baletu" zastal kouč Carlo Ancelotti i jeho spoluhráči. Na sociálních sítích se ozvali také šéf Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) Gianni Infantino a hvězdný francouzský útočník Kylian Mbappé z Paris St. Germain.

"Nejsi v tom sám. Stojíme při tobě, máš naši plnou podporu," napsal na Instagram Mbappé, jenž byl podle agentury Reuters sám terčem urážek na sociálních sítích po porážce Francie ve finále mistrovství světa s Argentinou.

"Rasismus nemá ve fotbale ani ve společnosti místo. FIFA stojí za každým hráčem, který se ocitne v takové situaci," vyjádřil se Infantino.

La Liga bude incidenty ze stadionu Mestalla vyšetřovat, stejně jako policie. Šéf španělské ligy Javier Tebas se ale proti slovům Viníciuse Júniora ohradil.

"Je velmi nespravedlivé napsat, že Španělsko a fotbalová liga jsou rasistické. Snažili jsme se vám osobně vysvětlit, co může La Liga podniknout v boji proti rasismu. Bohužel jste se neobjevil ani na jedné ze dvou schůzek, které jste sám navrhl," upozornil Tebas v odpovědi na Viníciusův příspěvek.

"Všech devět případů rasismu v této sezoně jsme předali příslušným orgánům. Než začnete psát, že La Liga nic nedělá, měl byste se lépe informovat," doplnil funkcionář.

Brazilec jeho slova v další reakci odmítl stejně jako dlouholetý Tebasův rival Rubiales, jenž slova šéfa ligy označil za nezodpovědná.

"Možná má Vinicius větší pravdu, než si myslíme, a všichni bychom toho měli proti rasismu dělat víc," řekl šéf španělského svazu.

Vinícius Júnior se stal obětí rasismu už poněkolikáté. Na konci ledna před čtvrtfinále Španělského poháru proti Atlétiku se na mostě u tréninkového centra Realu objevila pověšená figurína oblečená v dresu brazilské hvězdy.

Fanoušci Atlétika na Viníciuse Júniora hanlivě pokřikovali v zářijovém ligovém derby a nenávistné útoky provázely i prosincový duel na hřišti Valladolidu. V únoru ho fanoušci Mallorky nazvali opicí. Real opakovaně vybízí vedení La Ligy, aby situaci řešilo.

Brazilec ovšem sám na hřišti často provokuje. Soupeři mu vyčítají oslavné tanečky po vstřelení gólu a nedostatek respektu.

Vinícius Júnior je jasně nejfaulovanější hráč soutěže, mnohdy je ale kritizován kvůli ochotným pádům i při drobném kontaktu s protihráčem.