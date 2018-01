Čechovi ruply nervy, po sporné penaltě se ostře pustil do rozhodčího

před 3 hodinami

Petr Čech v utkání Liverpool vs. Arsenal | Foto: Reuters

Gólman Arsenalu Petr Čech neunesl chybně odpískanou penaltu v závěru zápasu a ostře zkritizoval sudího Mika Deana. I když po zápase Čech hovořil klidně, kamery jej zachytily, jak na rozhodčího vulgárně křičí.

Londýn - Běžela 88. minuta vypjatého zápasu mezi West Bromwich Albion a Arsenalem. Centr Kierana Gibbse trefil Caluma Chamberse a sudí Mike Dean k překvapení všech ukázal jednoznačně na penaltový puntík a zapískal. S nařízenou penaltou si domácí střelec Jay Rodriguez s přehledem poradil, a zařídil tak svému týmu bod po remíze 1:1.

Chambersova ruka:

Arsenal se dostal do vedení pouze několik minut předtím zásluhou Alexise Sáncheze, navíc šlo o poměrně důležité utkání, Gunners měli velkou možnost přiblížit se celkům nad sebou - Tottenhamu, Liverpoolu, Chelsea a Manchesteru United. Po závěrečném hvizdu se hostující hráči sesypali na hlavního rozhodčího Deana a spílali mu za jeho rozhodnutí. Míč sice trefil Chamberse do ruky, obránce Arsenalu ale neměl žádnou možnost balonu uhnout. Jeho horní končetiny se navíc nacházely velice blízko těla.

Možná poněkud překvapivě byl mezi nejrozčilenějšími hráči Arsenalu také český brankář Petr Čech, který od rozhodčího ještě během zápasu obdržel žlutou kartu poté, co si s ním chtěl penaltovou situaci vysvětlit.

Odpískaná penalta i následná žlutá karta přitom Čecha pořádně rozlítily, takže se do Deana pustil po konci utkání ještě jednou a opravdu zostra. Bulvární deník Sun zveřejnil záběry, na kterých kamery zachytily pětatřicetiletého brankáře, jak počastoval rozhodčího podle všeho vulgárními výrazy. Následně ještě mezi oběma aktéry došlo k poměrně důrazné výměně názorů.

Nadávka Petra Čecha:

Na pozápasovém interview už byl český gólman klidnější a celou situaci vysvětloval. "Mrzí mě, jak se rozhodčí zachoval. Nejdřív jsem dostal žlutou kartu jen za to, že jsem mu řekl, že to v mých očích penalta nebyla. To mě naštvalo," líčil Čech televizi Sky.

"Sudí mi dal žlutou, a když jsem se ho ptal proč, tak se jen otočil, nic neřekl a odešel. Jsem zklamaný, protože před sezonou absolvujeme několik pohovorů s rozhodčími, kde nám vysvětlují, co penalta je a co není. A tohle byl učebnicový příklad té, která být neměla. Očekávám, že když sudího s respektem oslovím a zeptám se ho, proč pískal, tak dostanu také slušnou odpověď. Zklamalo mě, že jsem ji nedostal," pokračoval rodák z Plzně.

Arsenal tak získal pouze bod a na konkurenty v boji o postup do Ligy mistrů ztrácí už více než šest bodů (šest na Liverpool, sedm na Chelsea a devět na Manchester United). Suverénem letošního ročníku Premier League jsou hráči Manchesteru City, kteří mají obrovský náskok dvanácti bodů a na rozdíl od druhého městského rivala z United mají zápas k dobru.