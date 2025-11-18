Buffon září v českém dresu. Druhým hattrickem během týdne vystřílel evropský postup

Fotbal

Čeští fotbalisté do 19 let porazili v závěrečném utkání úvodní fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy Severní Irsko 4:0.
Louis Buffon v dresu české reprezentace při kvalifikaci o postup na ME do 19 let
Louis Buffon v dresu české reprezentace při kvalifikaci o postup na ME do 19 let | Foto: ČTK

Hattrickem se na výhře podílel syn bývalého legendárního italského gólmana Louis Buffon.

Svěřenci trenéra Václava Jílka postoupili do jarní fáze kvalifikace z prvního místa.

Buffon se třikrát trefil už minulý týden ve středu v prvním utkání s Ázerbájdžánem při výhře 6:1.

Čeští mladíci poté remizovali s domácí Maltou 2:2, dnes ale proti týmu Severního Irska nezaváhali a znovu jasně zvítězili.

Los jarní fáze kvalifikace proběhne 10. prosince. Z ní se na závěrečný šampionát, který hostí příští léto Wales, probojují pouze vítězové sedmi skupin.

Kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let na Maltě:

Severní Irsko - Česko 0:4 (0:2)

Branky: 35., 42. a 59. Buffon, 76. O. Penxa.

Sestava Česka: Šilhavý - Řeháček (65. Vodolán), Š. Slončík, Míček, Kolísek - Frýdl, Moudrý - Kolářík (65. Sosna), Dvořáček (65. Naskos), O. Penxa (82. Švancara) - Buffon (76. Řehák). Trenér: Jílek.

Tabulka:

1. Česko 3 2 1 0 12:3 7
2. Severní Irsko 3 2 0 1 2:4 6
3. Ázerbájdžán 3 1 0 2 3:8 3
4. Malta 3 0 1 2 3:5 1
