Buffon září v českém dresu. Druhým hattrickem během týdne vystřílel evropský postup

Hattrickem se na výhře podílel syn bývalého legendárního italského gólmana Louis Buffon.
Svěřenci trenéra Václava Jílka postoupili do jarní fáze kvalifikace z prvního místa.
Buffon se třikrát trefil už minulý týden ve středu v prvním utkání s Ázerbájdžánem při výhře 6:1.
Čeští mladíci poté remizovali s domácí Maltou 2:2, dnes ale proti týmu Severního Irska nezaváhali a znovu jasně zvítězili.
Los jarní fáze kvalifikace proběhne 10. prosince. Z ní se na závěrečný šampionát, který hostí příští léto Wales, probojují pouze vítězové sedmi skupin.
Kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let na Maltě:
Severní Irsko - Česko 0:4 (0:2)
Branky: 35., 42. a 59. Buffon, 76. O. Penxa.
Sestava Česka: Šilhavý - Řeháček (65. Vodolán), Š. Slončík, Míček, Kolísek - Frýdl, Moudrý - Kolářík (65. Sosna), Dvořáček (65. Naskos), O. Penxa (82. Švancara) - Buffon (76. Řehák). Trenér: Jílek.
Tabulka:
|1.
|Česko
|3
|2
|1
|0
|12:3
|7
|2.
|Severní Irsko
|3
|2
|0
|1
|2:4
|6
|3.
|Ázerbájdžán
|3
|1
|0
|2
|3:8
|3
|4.
|Malta
|3
|0
|1
|2
|3:5
|1