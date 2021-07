Bude to vyrovnané, větší před Plovdivem Svědík. Slovácko je v pohárech po 18 letech

Trenér fotbalistů Slovácka Martin Svědík očekává hodně vyrovnaný dvojzápas 2. předkola Evropské konferenční ligy s Lokomotivem Plovdiv. Předpokládá, že úvodní čtvrteční duel na hřišti bulharského vicemistra bude opatrný kvůli tomu, že se týmy neznají.

"V prvním zápase se nemusí rozhodnout. Myslím si, že hlavně první utkání bude oťukávání, celky se neznají. Z počátku to bude opatrné. Pokud chcete jít dál, musíte zvládnout obě utkání. Venkovní vítězství by bylo pěkné, ale nic by jím nebylo vyřešené. Je to dvojutkání, které má svoje specifika," řekl Svědík na on-line tiskové konferenci.

"O nás je známé, že každé utkání chceme vyhrát. Myslím si, že i vzhledem ke koeficientu naší země je důležité, abychom bodovali," uvedl sedmačtyřicetiletý bývalý hráč Ostravy, Olomouce, Příbrami a Lázní Bohdaneč.

Mužstvo z Uherského Hradiště dosud ve velkých pohárových soutěžích nestartovalo, pouze v letech 2001 až 2003 odehrálo 14 zápasů v již neexistujícím letním Poháru Intertoto. Evropskou scénu Svědík okusil jako kouč Mladé Boleslavi. "Vím, o co jde. Já i celý tým se těšíme. Doufáme, že jsme dobře připravení," konstatoval pardubický rodák.

Spoléhat bude i na zkušené hráče, kapitána a stopera Michala Kadlece a záložníka Milana Petrželu, jehož start v prvním zápase je nejistý. "Není to jen o nich. Je to o týmovém výkonu, máme to tak nastavené. Pravda je, že tito dva hráči jsou základním stavebním kamenem naší osy, od nich se týmový výkon odráží, ale sázíme a jsme závislí na celém týmu," prohlásil Svědík.

Lokomotiv v moderní éře evropských pohárů nikdy nepostoupil z kvalifikace do hlavní fáze. "Plovdiv má ve svém středu víc kvalitních fotbalistů, na které je třeba dát si pozor. Jmenovitě bych neříkal. Hlavně v ofenzivě mají dostatečný počet velice kvalitních hráčů," řekl Svědík, jehož svěřenci v minulé sezoně čtvrtou příčkou v lize dosáhli na nejlepší umístění v klubové historii.