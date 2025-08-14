Baník si postup zkušeně pohlídal. Snahu Austrie zchladila penalta těsně před půlí

Baník se v dalším kole utká s Celje, které po si proti Luganu po venkovním triumfu 5:0 mohlo dovolit doma porážku 2:4.
Pokud by Slezané vyřadili i čtvrtfinalisty posledního ročníku Konferenční ligy, zahráli by si hlavní fázi evropského poháru poprvé od účasti v Poháru UEFA 2008/09. První zápas se uskuteční 21. srpna ve Slovinsku, odveta na stadionu ve Vítkovicích je na programu o týden později.
Ostravský trenér Hapal vsadil na stejnou základní jedenáctku jako před týdnem, jeho protějšek Helm vyměnil pouze zraněnou defenzivní oporu Dragovice za Plavotiče. Úvod utkání byl na rozdíl od sestav zcela odlišný. Zatímco ve Vítkovicích otevřeli hosté skóre už ve čtvrté minutě, dnes se začalo opatrněji.
První příležitost měl v 17. minutě Eggestein, jeho křižnému pokusu po brejku chyběl asi metr. Na druhé straně Kohút po půlhodině protáhl brankáře Sahina-Radlingera ranou z dálky.
Nejdůležitější moment přišel až v závěru úvodního dějství. Buchta se po pravé straně protáhl kolem Guenouche, který ho zastavil nedovoleně až v pokutovém území. Buchta naposledy v neúspěšné odvetě 2. předkola Evropské ligy na hřišti Legie Varšava penaltu neproměnil, shodou okolností po faulu na Prekopa, jemuž míč tentokrát přenechal. Slovenský útočník poslal Sahina-Radlingera na druhou stranu a v pohárech se trefil ve třetím zápase po sobě.
Baník se po pasivním úvodu postupně zvedal a dobře vstoupil i do druhé půle. Náskok mohl navýšit Pojezný, jeho střela zpoza vápna proletěla těsně kolem tyče. Hosté pozorně bránili a nepouštěli soupeře do šancí, Austria přesto udeřila v 67. minutě po rohovém kopu. Plavotičovu hlavičku vykopl stoper Frydrych nad sebe a padající míč dostal do sítě ramenem Wiesinger.
Slezané ani na sedmý pokus neudrželi první čisté konto v sezoně, i tak nadále hájili postupový výsledek. Závěr duelu se jim dařil kouskovat i díky nedisciplinovanosti domácích hráčů, kteří často faulovali. Rakouský celek si vytvořil mírný tlak až v šestiminutovém nastavení, k žádné gólové příležitosti se ale nedostal.
Ostrava venku v pohárech nezvítězila potřetí za sebou a na začátku sezony zaznamenala jedinou výhru ze sedmi soutěžních utkání, i ta jí ale stačila k postupu. Austria v soutěžích UEFA vyhrála proti českým týmům jeden ze sedmi duelů.
Austria Vídeň - Baník Ostrava 1:1 (0:1)
Branky: 67. Wiesinger - 45.+1 Prekop z pen. Rozhodčí: Xhaja - Zalla, Ganci - Barjamaj (video, všichni Alb.). ŽK: Wiesinger, Guenouche, Fischer, Plavotič - Holzer, Kpozo, Látal, Holec. Diváci: 10.022. První zápas 3:4, postoupila Ostrava.
Austria: Sahin-Radlinger - I Kang-hi, Plavotič, Wiesinger - Ranftl, Fischer, Barry, Guenouche (76. Schablas) - Eggestein (55. Sarkaria), Malone (76. Botic), Fitz (85. Saljic). Trenér: Helm.
Ostrava: Holec - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Buchta (85. Zlatohlávek), Boula, Rigo, Holzer (76. Kpozo) - Šín (85. Látal), Kohút (71. Munksgaard) - Prekop. Trenér: Hapal.