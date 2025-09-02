Prošel "Bitvou o Santiago", klíčovou inovaci přinesl do fotbalu i díky manželce

Aston, narozený 1. září 1915, byl učitelem, důstojníkem a respektovaným fotbalovým rozhodčím. Ve světě moderního fotbalu má nezpochybnitelné místo díky klíčové inovaci - zavedení žlutých a červených karet.
Jeho rozhodcovská kariéra vrcholila na mistrovství světa 1962 v Chile, kde pískal slavný zápas mezi domácím Chile a Itálií, známý jako "Bitva o Santiago".
Už v 8. minutě byl vyloučen Ital Giorgio Ferrini, který navíc odmítal opustit hřiště.
Konflikt rychle nabral na intenzitě. Následovalo několik tvrdých střetů, úder do obličeje, zlomený nos, zatýkání policií a další dvě vyloučení.
Vzduchem létaly pěsti, emoce byly na hraně. Aston později řekl, že to nevypadalo jako fotbal, ale jako vojenské manévry.
Tento zápas zásadně změnil Astonův pohled na roli rozhodčího. Jazyková bariéra a nejednoznačná komunikace na hřišti mu ukázaly, že je potřeba zavést jasný a vizuálně srozumitelný systém.
Během mistrovství světa 1966, kdy působil jako člen rozhodcovského výboru FIFA, čelil podobné situaci.
Ve čtvrtfinále mezi Anglií a Argentinou byl vyloučen argentinský kapitán Antonio Rattín. Někteří britští hráči údajně také obdrželi napomenutí, ovšem ani oni, ani diváci si tím nebyli jistí.
Právě tehdy - při jízdě autem po londýnské Kensington High Street - ho osvítila inspirace: žluté světlo znamená "pozor", červené "stůj". Uvědomil si, jak silné může být vizuální upozornění bez ohledu na jazyk.
Doma myšlenku probral s manželkou. Ta mu v nadsázce podala dvě barevné kartičky z papíru. A tak se zrodily žlutá a červená karta - jednoduché gesto s jasným významem. Srozumitelnost, autorita, nekompromisnost - to vše v jedné barvě.
Systém byl poprvé použit na mistrovství světa 1970 v Mexiku. Od té doby jsou žluté a červené karty neoddělitelnou součástí fotbalu i dalších kolektivních sportů.