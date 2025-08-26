"Fanoušci tady ho pořád zbožňují." Ve Španělsku po letech ožil Dubovského odkaz

Československý a slovenský reprezentant, který v 21 letech přestoupil ze Slovanu Bratislava do Realu Madrid, zemřel v roce 2000 na dovolené v Thajsku.
Bylo mu 28 let a osudným se mu stalo hledání co nejlepšího místa na pořízení fotografie u vodopádu Namuang na ostrově Koh Samui. Smekl se a spadl z dvacetimetrového útesu.
Deník Aktuálně.cz v červnu připomněl 25. výročí tragédie a v textu zavzpomínal také na fotbalovou kariéru kreativního útočníka.
O dva měsíce později věnovali Dubovskému vzpomínku novináři známých španělských deníků AS a Marca. V La Lize se totiž po dlouhých letech střetly jeho bývalé kluby - Real Oviedo a Real Madrid.
"Kdyby mu osud nezkřížil cestu, pravděpodobně by byl přítomen v lóži nebo na tribuně stadionu Carlose Tartiereho. Byl by svědkem souboje mezi týmy, které ve Španělsku reprezentoval," začíná nostalgicky text deníku AS s titulkem "Dubovský, legenda žije dál".
Ve slavném Realu Madrid se Dubovský za dvě sezony příliš neprosadil. A přestože se stal v roce 1995 mistrem španělské ligy, odešel do menšího Ovieda. Tam už to byla jiná písnička.
Se enfrentan Oviedo y Real Madrid en Primera División después de 24 años. Y si hay algo que une a ambos equipos, es la figura de Peter Dubovsky pic.twitter.com/9pWyUPnt2b— futbolretro.es (@futbolretroes) August 24, 2025
Za pět let nastřádal 120 ligových startů, vstřelil 17 gólů a na výsledky týmu z dvousettisícového města v Asturii měl obrovský vliv.
"Zanechal v Oviedu nesmazatelnou stopu a cítím to každý den, když mluvím s lidmi, kteří ho znali. Fanoušci tady ho pořád zbožňují," řekla Aurelia Carabaová, Dubovského partnerka z té doby.
Svědčí o tom mimo jiné událost z letošního května, kdy se v Oviedu ve vzpomínkovém utkání střetli slovenští internacionálové proti spojenému výběru legend místního klubu a Realu Madrid.
Po bratislavském rodákovi při tom pojmenovali jednu z ulic v blízkosti stadionu - od letoška najdete na mapě "Paseo de Peter Dubovský".
"Fantastický fotbalista, jeden z těch, kteří vás ohromí svou technickou kvalitou. Byl jako můj mladší brácha," prohlásil Dubovského spoluhráč a kamarád José Emilio Amavisca.
Mluvil o tom, že pokud už introvertní Slovák, který se po příchodu do Španělska musel po všech směrech nejdříve otrkat, přijal někoho za přítele, bylo to přátelství na celý život.
"Peter byl čistý talent, fyzická práce mu tolik nevoněla," pousmál se zase brankář Esteban, Dubovského parťák z úspěšných let v Oviedu.
"V autobuse před zápasem jsme se ho ptali, jak se cítí. Když ukázal palec nahoru, věděli jsme, že máme dobrou šanci na vítězství. Byl to speciální hráč, na kterého jsme hodně spoléhali," dodal.
"Když se v roce 2000 s týmem zachránil v nejvyšší soutěži, vydal se na dovolenou do Thajska s kufrem plným naděje. Ale ta zatracená fotka. Toho zatraceného vodopádu," napsal deník Marca.
Symbolické bylo, že v sezoně po Dubovského smrti Oviedo sestoupilo do druhé ligy. Později hrálo i ve třetí, ba dokonce čtvrté nejvyšší španělské soutěži.
Mezi elitu se vrátilo až letos v červnu po úspěšném postupovém play off, ve kterém zdolalo Almeríi a Mirandés.
Nyní však zažívá tým kolem čtyřicetiletého Santiho Cazorly krušný start v La Lize. Oviedo začalo porážkou 0:2 ve Villarrealu a v neděli nedalo gól ani doma ve zmíněném duelu s Realem Madrid. "Bílý balet" zvítězil 3:0.
Hráč typu Dubovského by se teď Asturijcům jistě hodil.