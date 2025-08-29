Ani Special One není nedotknutelný. Kouč Mourinho dostal padáka

"Ukončili jsme spolupráci s Josém Mourinhem, který byl trenérem A-týmu od sezony 2024/2025. Děkujeme mu za jeho práci a přejeme mu mnoho úspěchů v budoucí kariéře," stojí v krátkém prohlášení.
Dvaašedesátiletý kouč přišel do istanbulského velkoklubu před minulou sezonou, v níž nedokázal s mužstvem ukončit čekání na ligový titul. Fenerbahce naposledy slavilo v roce 2014, tentokrát na městského rivala Galatasaray ztratilo 11 bodů.
Mourinho je jedním z nejúspěšnějších trenérů fotbalové historie. Ligu mistrů ovládl s Interem Milán a Portem, s nímž uspěl i v bývalém Poháru UEFA. Evropskou ligu vyhrál na lavičce Manchesteru United a Konferenční ligu s AS Řím. Vydařené angažmá prožil nadvakrát i v Chelsea, s níž třikrát triumfoval v Premier League.