Hvězdný Angličan zamířil do šesté ligy. Děti si myslely, že jde do Chelsea

Andy Carroll se překvapivě vrací do Anglie. Namísto hvězdného angažmá míří do Dagenhamu v šesté lize, kterému chce pomoci s návratem mezi profíky.

Andy Carroll kdysi patřil k nejdražším hráčům v historii anglického fotbalu. V roce 2011 přestupoval z Newcastlu do Liverpoolu za 35 milionů liber. Dnes, v 36 letech, se vrací do anglického fotbalu. Ale jinak, než by kdokoli čekal.

Teď bude hrát za Dagenham & Redbridge v šesté nejvyšší soutěži. "Moje děti si myslely, že podepisuju s Chelsea. Budou překvapené," rozesmál Carroll britské fanoušky.

Zkušený útočník zároveň do klubu investoval. Spojení s Dagenhamem, jehož akcionářem je nově také katarská skupina investorů, bere jako víc než jen sportovní rozhodnutí.

"Je to blízko mým dětem, budou se na mě moct chodit dívat. V Bordeaux to bylo fajn, ale už je čas se usadit doma," vysvětlil.

Nejde mu přitom o peníze. "Měl jsem nabídky z Francie, Itálie nebo Španělska, i za víc peněz. Ale tohle je projekt, který mě opravdu zaujal. Chci pomoci jako hráč, ale i z pozice někoho, kdo má zkušenosti s chodem klubů. Mým cílem je postoupit," zdůraznil.

Carroll, který si během kariéry zahrál devětkrát v dresu Anglie a vstřelil i gól na Euru 2012 do sítě Švédska, bude v Dagenhamu pod vedením trenéra Leeho Bradburyho.

Po angažmá ve West Hamu, Readingu či naposledy ve francouzském Bordeaux se tak znovu vrací do Anglie. Ovšem ne kvůli prestiži. "Chci být šťastný. Fotbal hraju, protože mě baví. Nikdy to nebylo o penězích," dodal.

Bývalý forvard Newcastlu teď bude v National League South novým tahounem. A i když se jeho děti zatím těšily na místo v hledišti Stamford Bridge, Carroll jim ukáže, že i v Dagenhamu může být fotbal radost.