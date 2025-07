Z domova se nehne. Gyökeres vzdoruje, za každou cenu chce do Arsenalu

Viktor Gyökeres nehodlá nastoupit do přípravy Sportingu Lisabon, Arsenal tlačí na přestup. Švédský fotbalový kanonýr je hitem letního přestupního trhu.

Viktor Gyökeres vyvolal jeden z nejostřejších konfliktů letního přestupového okna.

Švédský kanonýr oznámil, že se nezúčastní předsezonní přípravy Sportingu Lisabon. Tedy klubu, v němž strávil poslední dvě sezony jako absolutní hvězda.

Důvod? Přestup do Arsenalu, na kterém údajně sám trvá, přestože Sporting zatím odmítl všechny nabídky.

"Gyökeres zůstal ve Švédsku, nehodlá nastoupit," napsal portugalský novinář David Novo. Tento krok označil za výjimečné a "nejodvážnější gesto", aby urychlil jednání mezi kluby.

Na stole jsou miliony. Arsenal učinil nabídku kolem 65 milionů liber plus bonusy, což je ale Sportingu málo.

Portugalci údajně požadují na ruku 70 milionů plus dalších 10 milionů v podobě bonusů. Tím by překonali rekordy švédských transferů - překonali by ceny za Zlatana Ibrahimovice i Alexandera Isaka.

Zástupci Sportingu přiznali, že Gyökeres dostal povolání dorazit do přípravy, ale švédský útočník nehodlá změnit své rozhodnutí. Prezident klubu Frederico Varandas uvedl, že tým teď aktivně pracuje na tom, jak situaci vyřešit.

Arsenal mezitím připravil pětiletou smlouvu, kterou Gyökeres údajně už přijal. Některé zdroje dokonce uvádějí, že je ochoten kvůli přestupu brát méně než nyní.

Proč londýnský klub o Švéda tak moc usiluje? Potřebuje vyplnit díru vzniklou po zranění Gabriela Jesuse a Kaie Havertze.

Arsenal svůj kádr mezitím posiluje. Přivedl Martina Zubimendiho, Kepu Arrizabalagu, Christiana Nørgaarda a brzy přibude Noni Madueke. Ale bez kvalitního hrotového útočníka bude oslabený.