Sparta - Riga 1:0. Letenští jdou do vedení, skóre otevírá Kuchta po rohovém kopu

před 1 hodinou
Sledujte online přenos z úvodního utkání čtvrtého předkola fotbalové Konferenční ligy mezi Spartou Praha a FC Riga.
 
před 6 minutami
Evropská liga

Dvě branky zaznamenal v prvním poločase černohorský útočník Sead Hakšabanovič, třetí gól přidal v nastavení druhé půle Lasse Johnsen z pokutového kopu
před 25 minutami
Zahraničí

I kdyby oficiální kampaň neexistovala, Zalužného stoupající politická hvězda je realitou, s níž musí prezident Zelenskyj počítat.
před 1 hodinou
Zahraničí

Zmocněnec slovenské vlády tvrdil, že mRNA vakcíny proti covidu-19 mohou u naočkovaných lidí vyvolat rakovinu a měnit lidskou DNA.
před 1 hodinou
Fotbal

ŽIVĚ
Sledujte online přenos z úvodního utkání čtvrtého předkola fotbalové Konferenční ligy mezi Spartou Praha a FC Riga.
před 1 hodinou
Zahraničí

Ohroženi jsou zejména senioři, kteří v prvním pololetí přišli při uvedených podvodech celkově o více než milion eur.
před 1 hodinou
Zahraničí

Za úbytkem vody v největším slaném jezeře světa kromě oteplování planety také stavba ruských přehrad na řece Volze.
před 1 hodinou
Výtvarné umění

V Chemnitzu jsou letos k vidění fotografie inspirativních proměn industriálních prostor, obrazy malíře Edwarda Muncha i současný design a móda.
