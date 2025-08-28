Fotbal

Baník - Celje 0:2. Ostrava prohrála i odvetu a Konferenční ligu si nezahraje

Aktualizováno před 15 hodinami
Sledovali jste online přenos z odvetného utkání čtvrtého předkola fotbalové Konferenční ligy mezi Baníkem Ostrava a Celje.
 
Fotbal Konferenční liga

