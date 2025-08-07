Fotbal

Sparta - Ararat 2:1. Letenští díky šťastnému odrazu otáčí vývoj zápasu

před 53 minutami
Sledujte online přenos z úvodního utkání třetího předkola fotbalové Konferenční ligy mezi Spartou Praha a Araratem-Armenia.
 
Sparta - Ararat 2:1. Letenští díky šťastnému odrazu otáčí vývoj zápasu
Sparta - Ararat 2:1. Letenští díky šťastnému odrazu otáčí vývoj zápasu

Sledujte online přenos z úvodního utkání třetího předkola fotbalové Konferenční ligy mezi Spartou Praha a Araratem-Armenia.
