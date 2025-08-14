Fotbal

Austria Vídeň - Baník 1:1. Ostrava závěr zvládla, postoupila do 4. předkola

před 3 hodinami
Sledovali jste online přenos z odvetného utkání třetího předkola fotbalové Konferenční ligy mezi Austrií Vídeň a Baníkem Ostrava.
 
před 36 minutami
Fotbal

Lukáš Haraslín označil faul na spoluhráče Ángela Preciada v závěru odvety 3. předkola Konferenční ligy na hřišti Araratu-Armenie za hororový.
před 54 minutami
Evropská konferenční liga

Fotbalisté Ostravy jsou po remíze 1:1 na hřišti Austrie Vídeň v závěrečném play off o účast v hlavní fázi Konferenční ligy. Čeká je slovinské Celje.
Aktualizováno před 1 hodinou
před 1 hodinou
Fotbal

Trenéra fotbalistů Sparty Briana Priskeho těší střelecká forma útočníka Albiona Rrahmaniho.
