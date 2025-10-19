29 gólů v 28 duelech. Jak Messi poprvé dobyl Ameriku, v osmatřiceti letech

Messi předvedl své druhé třígólové představení v MLS. Poprvé se osminásobný vítěz Zlatého míče blýskl hattrickem loni 19. října při výhře 6:2 nad New England Revolution.
"Pravdou je, že Leo byl výjimečný, jak už to bývá. Myslím, že pokud měl někdo pochybnosti o jeho výkonech v základní části, všechny je vyvrátil. Určitě získá cenu MVP," řekl po zápase v Nashvillu trenér Miami Javier Mascherano.
Jeho tým skončil třetí ve Východní konferenci a v úvodním kole play off se utká na dva vítězné zápasy právě s Nashvillem.
Messi dal 29 gólů v 28 zápasech základní části. V minulém ročníku skončil bývalý kanonýr Barcelony a Paris St. Germain druhý s 20 brankami z 19 utkání. Ve své první neúplné sezoně v MLS odehrál jen šest zápasů a skóroval jednou.
Z českých fotbalistů postoupil do play off jen záložník Pavel Bucha v dresu Cincinnati, které v sobotu zdolalo Montreal 3:0. Ve Východní konferenci skončilo druhé o bod za Philadelphií. V osmifinále Cincinnati narazí na Columbus.