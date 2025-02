Salačovi startuje sezona, mezi prvními si chce vyzkoušet nový brněnský asfalt

Filipa Salače čeká už sedmá sezona v mistrovství světa silničních motocyklů.

Jediný český zástupce v seriálu bude stejně jako loni hájit barvy týmu ELF Marc VDS Racing v kategorii Moto2, nově ale bude jezdit na šasi Boscoscuro.

V rozhovoru pro web České televize třiadvacetiletý jezdec řekl, že věří, že už v prvním víkendovém závodu v Thajsku se dokáže prosadit do elitní desítky.

"Zima byla dobrá, ale poměrně krátká. V prosinci jsem si odpočinul od závodů, ale na motorce jsem jezdil pořád, i když jsem si to spíš užíval na elektrické krosce i na trialce s trenérem, panem Heiníkem. V lednu už jsem jako každý rok odcestoval do Valencie a tam jsem se připravoval na sezonu," řekl Salač, který loni skončil v MS celkově šestnáctý.

Rodák z Mladé Boleslavi má za sebou oficiální předsezonní testy v Jerezu i týmové testy v Portimau. Minulý týden ve Španělsku byl desátý.

"Bylo to super. Máme za sebou čtyři a půl dne testů - hned ten první v Portimau byl dobrý. Sžíval jsem se s motorku, hledal jsem nastavení a snažil jsem se dostat do toho motodvojkového stylu. Potom v Jerezu už jsem docela věděl, co motorka po mně chce, a tak jsme zkoušeli velké změny v nastavení, abychom při problémech věděli, jakým směrem máme jít," pochvaloval si Salač.

Hned na začátku sezony si musí zvykat na nový motocykl. Vedení belgického týmu se totiž rozhodlo vyměnit značku podvozku Kalex za Boscoscuro.

"My jezdci do toho nemáme co mluvit. Jsem ale spokojený, i když v Jerezu byly podmínky trochu těžší. Byli jsme tam tři dny spolu Moto2 a Moto3, takže hodně jezdců a jedna značka pneumatik. Trať se pogumovala takovým způsobem, že grip, teda přilnavost byla tak velká, že jsme v zatáčkách měli problémy zadní kolo vůbec utrhnout, aby nám to pomohlo zatočit. Věřím, že teď v Thajsku to bude ještě lepší," řekl Salač s vyhlídkou na víkendový start sezony.

Chce hned od úvodu dvaadvacetidílného seriálu MS bojovat s nejlepšími o umístění v popředí výsledkové listiny.

"Těším se moc. Nová motorka, nová sezona, po zimní pauze, do které jsem dal opravdu všechno, jsem namotivovaný hodně. Věřím, že bychom v Thajsku měli být s týmovým kolegou Jakem Dixonem do desítky," uvedl jezdec.

Specifikem letošního roku bude i návrat šampionátu do Brna, v polovině července se elitní jezdci poprvé od roku 2020 představí na Masarykově okruhu.

"Do Brna se hrozně moc těším, stále nemůžu uvěřit, že se tam pojede. Podle mých posledních informací se už dělaly kačírky a má se frézovat povrch, dělat elektronická signalizace vlajek. Mělo by to být už brzy hotové. Věřím, že budu jeden z prvních, kdo si ten nový asfalt vyzkouší," přál si Salač.