Fantastický Schick dvěma góly spasil Bayer. V poháru zavelel k úchvatnému obratu

Fotbalista Patrik Schick se dvěma góly postaral o obrat a vítězství Leverkusenu 3:2 po prodloužení proti druholigovému Kolínu nad Rýnem ve čtvrtfinále Německého poháru.

Obhájce trofeje prohrával doma už o dvě branky, ale pak se dvakrát trefil český reprezentant, přičemž vyrovnávací gól zaznamenal v šesté minutě nastavení druhého poločasu. V brance Bayeru nastoupil další Čech Matěj Kovář.

Rozhodčí zápas hned v úvodu přerušil na zhruba deset minut poté, co fanoušci hostů použili pyrotechniku a dým zahalil celé hřiště. Kolín šel do vedení v závěru desetiminutového nastavení první půle poté, co Downs vyzrál na Kováře přízemní střelou k tyči z vápna. Vedoucí celek druhé bundesligy navýšil náskok v 54. minutě, tentokrát překonal českého gólmana zakončením ze šestnáctky Maina.

Porýnské derby zdramatizoval Schick v 61. minutě. Wirtz přistrčil sparťanskému odchovanci míč mezi dvěma obránci a ten z úhlu prostřelil Schwäbeho mezi nohama. Vyrovnat se favoritovi podařilo až v dlouhém nastavení, kdy se Schick prosadil hlavou po Frimpongově centru.

Počet tref v této soutěžní sezoně zaokrouhlil český útočník na 20. Šlo o jeho pátý duel v ročníku, v němž se mezi střelce zapsal minimálně dvakrát. Obrat dokonal v prodloužení střídající Boniface. "Kozlíci" se ještě radovali z vyrovnání, jenže Rondičův zásah neplatil kvůli ofsajdu.

Leverkusen, který před týdnem doma zdolal v Lize mistrů pražskou Spartu 2:0, doplnil v semifinále Stuttgart. Na konci února se odehrají zbylá čtvrtfinále Bielefeld - Brémy a Lipsko - Wolfsburg.

Čtvrtfinále Německého fotbalového poháru:

Leverkusen - Kolín nad Rýnem 3:2 po prodl. (61. a 90.+6 Schick, 98. Boniface - 45.+10 Downs, 54. Maina).

Fotbalisté Newcastlu jsou prvními finalisty anglického Ligového poháru. "Straky" doma porazily v semifinálové odvetě Arsenal 2:0, stejným poměrem zvítězily i před necelým měsícem na stadionu londýnského celku.

Podobně jako v úvodním utkání také na St. James' Parku si Newcastle rozdělil branky do obou poločasů. V 19. minutě se trefil Murphy a po změně stran Gordon, který stanovil konečný výsledek také v prvním vzájemném zápase.

Svěřenci trenéra Eddieho Howea ve finále ve Wembley, které je na programu 16. března, vyzvou buď obhájce trofeje Liverpool, nebo Tottenham, za nějž chytá Antonín Kinský. Ten při své soutěžní premiéře na nové adrese vychytal nad "Reds" vítězství 1:0.

Semifinále anglického fotbalového Ligového poháru - odveta:

Newcastle - Arsenal 2:0 (1:0)

Branky: 19. Murphy, 52. Gordon. První zápas 2:0, postoupil Newcastle.

Fotbalisté Realu Madrid zvítězili gólem v závěrečném nastavení na hřišti Leganésu 3:2 a postoupili do semifinále Španělského poháru. Premiérovým soutěžním gólem v dresu "Bílého baletu" se o to postaral střídající útočník Gonzalo García.

Lídr La Ligy vedl po úvodních 25 minutách už 2:0 po trefách Modriče a Endricka. Ještě v prvním poločase snížil z penalty Cruz a po změně stran srovnal. Zápas směřoval do prodloužení, jenže ve třetí minutě nastavení udeřil dvacetiletý García.

Real v semifinále doplnil městského rivala Atlético, které v úterý rozstřílelo Getafe v brance s Jiřím Letáčkem 5:0. Zbylí dva semifinalisté vzejdou ze čtvrtečních soubojů San Sebastian - Pamplona a Valencie - Barcelona.

Čtvrtfinále Španělského fotbalového poháru:

Leganés - Real Madrid 2:3 (40. z pen. a 59. Cruz - 18. Modrič, 25. Endrick, 90.+3 G. García).

Fotbalisté AC Milán jsou po Boloni druhými semifinalisty Italského poháru. Ve čtvrtfinále doma porazili AS Řím 3:1, o což se dvěma góly postaral bývalý útočník soupeře Tammy Abraham.

Někdejší anglický reprezentant obě branky zaznamenal v první půli, pokaždé mu při tom asistoval Hernández. Hosté po přestávce zdramatizovali utkání zásluhou střídajícího Dovbyka, poté se však trefila nová posila "Rossoneri" z Chelsea Félix.

Zbylá dvě čtvrtfinále mezi Interem Milán a Laziem a Juventusem Turín a Empoli se odehrají na konci února.

Čtvrtfinále Italského fotbalového poháru:

AC Milán - AS Řím 3:1 (16. a 42. Abraham, 72. Félix - 54. Dovbyk).