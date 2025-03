McLaren si v Číně dojel pro double, Ferrari znovu vsadilo na špatnou kartu

Velkou cenu Číny formule 1 vyhrál Oscar Piastri v McLarenu. Vládu oranžových monopostů v Šanghaji podtrhl druhým místem Lando Norris, který měl v závěru Grand Prix velké problémy s brzdami.

"Auto bylo skvělé. Výborně si poradilo s poradilo s opotřebením pneumatik. Díky všem týmu za výbornou práci. Byl to super víkend," liboval si Piastri do týmového rádia.

"Doufám, že tím začal můj útok na titul," řekl Australan později při interview před předáváním cen vítězům.

Třetí skončil George Russell s Mercedes. Vítěz včerejšího sprintu, Lewis Hamilton za volantem Ferrari, skončil po absolvování dvou zastávek v boxech šestý.

Piastri si po startu z pole position udržel vedení. Za něj se zařadil Norris, který po vnější stopě předjel Russella.

Obě Ferrari se dostala do drobného kontaktu, který odnesl přední spoiler Charlese Leclerca. Přesto se oba rudé vozy dostaly před Maxe Verstappena v Red Bullu.

První klíčový moment přišel při výměně pneumatik. Piastri zůstal v čele, ale Norris se na trať vrátil těsně za Russellem na třetí pozici. Ale netrvalo dlouho a v britském souboji se s použitím DRS radoval pilot oranžového McLarenu.

Ferrari nařídilo Hamiltonovi, aby před sebe pustil rychlejšího Leclerca. Roztrpčenému Britovi to ale trvalo, než svému týmovému kolegovi a rivalovi v jedné osobě uvolnil cestu.

Verstappen se v 38. kole konečně dostal před Hamiltona na páté místo jen díky tomu, že se Ferrari rozhodlo nasadit Britovi nové tvrdé gumy.

Naproti tomu se většina soupeřů rozhodla pro jedinou zastávku v boxech, což se ukázalo jako lepší strategie. Proto se sedminásobný mistr světa ze šestého místa neposunul kupředu.

V závěru se Leclerc málem dostal do další kolize. Poté, co ho čtyři kola před koncem předjel Verstappen, pokusil se Monačan vrátit na čtvrtou pozici.Brzdil tak pozdě, že málem vrazil do zadní části Red Bullu.

Norris vede po dvou závodních víkendech se ziskem 44 bodů, o 8 méně má druhý Verstappen. Na třetí pozici je Russell (35).

Piastri si dojel pro třetí vítězství ve formuli 1, Norris si druhým místem pojistil vedení v šampionátu.

Seriál pokračuje 6. dubna v japonské Suzuce.

Velká cena Číny, závod mistrovství světa vozů formule 1 v Šanghaji: 1. Piastri (Austr./McLaren) 1:30:55,026, 2. Norris (Brit./McLaren) -9,748, 3. Russell (Brit./Mercedes) -11,097, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -16,656, 5. Leclerc (Mon./Ferrari) -23,211, 6. Hamilton (Brit./Ferrari) -25,381.

Nejrychlejší kolo: Hamilton (od letošního roku se za něj bod navíc neuděluje).

Průběžné pořadí MS (po 2 z 24 závodů): 1. Norris 44, 2. Verstappen 36, 3. Russell 35, 4. Piastri 34, 5. Antonelli (It./Mercedes) a Leclerc po 18.

Pohár konstruktérů: 1. McLaren 78 b., 2. Mercedes 53, 3. Red Bull 36, 4. Ferrari 35, 5. Williams 12, 6. Aston Martin 8.