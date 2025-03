Diouf si v derby zlomil nohu a možná přijde o zbytek sezony

Fotbalista Slavie El Hadji Malick Diouf utrpěl v utkání 25. ligového kola v pražském derby na hřišti Sparty zlomeninu lýtkové kosti. Na pozápasové tiskové konferenci po porážce 0:2 o tom informoval trenér vršovického celku Jindřich Trpišovský. Podle něj dvacetiletý senegalský záložník pravděpodobně přijde o zbytek sezony.

Diouf, který se na podzim stal klíčovým mužem Slavie, se zranil v deváté minutě při souboji se sparťanem Emmanuelem Uchennou. V utkání ještě chvíli pokračoval, ale v 18. minutě ho musel vystřídat Ivan Schranz.

"Malick má zlomeninu na lýtkové kosti. Chtěl to zkusit přes bolest, je vyřazený. Pro tým je to samozřejmě velká rána, Malick je pro nás rozdílový hráč. Zásah to byl velký, do té doby to byl hodně vyrovnaný zápas bez šancí," prohlásil devětačtyřicetiletý Trpišovský.

"Mrzí mě to za něj. Je to skvělý kluk, který se vypracoval. Je pro nás důležitý, minule zase odehrál skvělý zápas. Dostával se zase do topu. Je zraněný, vidíte ho o berlích, to jsou věci, které bolí. V hlavě mám jeho zranění a to, že pravděpodobně do konce sezony asi nebude. Musíme ho nějak nahradit. Dostanou příležitost jiní hráči na jeho postu, ale samozřejmě jeho typologie, vytváření šancí, centrů, to pro nás zásah bude. Sezona tyhle věci přináší," konstatoval kouč.

K zákroku Uchenny na Dioufa se na tiskové konferenci vyjádřil i kapitán vršovického celku Tomáš Holeš.

"Taky nás to samozřejmě ovlivnilo. Byl to první nešťastný zásah do zápasu. Je mi ho hrozně líto, viděl jsem ho v slzách, protože to nevypadá moc dobře. Oni nám ho tady zranili. Nevím, jestli to byl záměr na něj nasadit Uchennu, aby ho takhle zrušil. Pro mě je zarážející, že někteří hráči nedohráli se žlutou kartu, naopak nám je pak sázeli. Malicka je mi líto, ale věřím, že se z toho dostane a zase se vrátí," řekl český reprezentant.

"Samozřejmě netvrdím, že ho zranil záměrně, ale mohl to být jejich záměr, aby na něj hráli důrazně tak, jak se na dobré hráče kolikrát hraje. To, že ho chtěl zranit záměrně, samozřejmě netvrdím. Tvrdím, že na něj chtěli hrát důrazně, aby ho samozřejmě eliminovali," mínil jednatřicetiletý stoper.

Hosté na vyprodané Letné hráli od 27. minuty bez vyloučeného útočníka Mojmíra Chytila. Úřadující mistři využili přesilovku ve 313. derby v 51. a 57. minutě, nejprve se trefil bývalý hráč Slavie Jaroslav Zelený a po něm Lukáš Haraslín.

Vršovický celek vede neúplnou tabulku před městským rivalem o 10 bodů. Stejný počet bodů může na Slavii ztrácet i Plzeň, pokud v neděli zvítězí v Pardubicích.