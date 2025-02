Desenský v hale ovládl čtvrtku, Manuel předvedla na dvoustovce skvělý čas

Čtvrtkař Michal Desenský si na halovém mistrovství republiky vylepšil osobní rekord na 46,20 sekundy a splnil limit pro účast na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu.

Domácí titul získal překvapivě před českou jedničkou letošních tabulek Matějem Krskem, který ovládl poslední dva domácí halové šampionáty.

Ve skvělé formě se předvedla Lurdes Gloria Manuel, která obhájila český titul na dvoustovce v pátém nejlepším čase české historie 23,21 sekundy.

Jednatřicetiletý Desenský si pět let staré halové maximum posunul o šestnáct setin a dostal na třetí místo národních historických tabulek za Pavla Masláka a Krska. Dosažený čas přesně odpovídá limitu, který pro účast na HME vypsala Evropská atletika.

"Pocity jsou úžasné. Nepřál jsem si nic jiného, než se dostat na mistrovství Evropy, a to se mi splnilo," radoval se v rozhovoru na ploše.

Nejlepší české čtvrtkařky na domácím šampionátu testovaly rychlost na dvoustovce. Dominovala Manuel, která se při úspěšné obhajobě titulu zařadila v národních historických tabulkách za Jarmilu Kratochvílovou, Taťánu Kocembovou, Hanu Benešovou a Eriku Suchovskou. Od roku 1997 žádná česká atletka dvoustovku v hale tak rychle neběžela.

"Moje hlavní disciplína je čtvrtka, ale říkala jsem si, že by bylo fajn, že bych si zkusila dvoustovku. Je to dobrý ukazatel toho, jak rychlé by to na tu čtvrtku mohlo být. Jsem nadšená," radovala se Manuel.

Její čtvrtkařská kolegyně Lada Vondrová proběhla cílem v čase 23,92 a musela se smířit se třetí příčkou. Dostala se před ni ještě Barbora Šplechtnová (23,84).

Mužskou dvoustovku vyhrál Tomáš Němejc ve druhém nejlepším čase české historie 20,65 sekundy. Za Maslákovým českým rekordem zaostal o 13 setin sekundy.

Souboj běžkyň usilujících o individuální start v Apeldoornu v závodě na 400 metrů vyhrála překážkářka Nikoleta Jíchová. V cílové rovince přespurtovala Terezu Petržilkovou a výkonem 52,10 se na tři setiny přiblížila osobnímu rekordu z Czech Indoor Gala.

"Mám radost. I ten výkon je ukazatel toho, že Indoor Gala není žádná náhoda, že na tyhle časy mám. Myslím, že kdybychom nezpomalily tady v té zatáčce, tak ten čas mohl být i pod 52 sekund. Já věřím, že si to nechám na jindy," pochvalovala si vítězka.

Jubilejní desátý halový titul získal dálkař Radek Juška. Český rekordman při absenci sedmého muže loňského ME Petra Meindlschmida vyhrál výkonem 780 centimetrů. "Výkon není přesvědčivý. Po Indoor Gala jsem lehl, týden jsem nic nedělal. Projevila se únava. Doufám, že směrem k mistrovství Evropy to bude jenom dobré," řekl stříbrný medailista z HME 2015.

Patnáctistovky se staly kořistí manželů Sasínkových. Kristiina Sasínek Mäki zvítězila výkonem 4:10,16 minuty. Filip Sasínek odolal náporu Jana Friše a vyhrál v rekordu šampionátu 3:39,05 minuty.

Nejrychlejší českou štafetu na 4×200 metrů všech dob zaběhla Dukla Praha ve složení Ondřej Macík, Vít Müller, Jiří Polák a Tomáš Němejc. Výkonem 1:23,71 minuty překonali o šest desetin pět let starý čas klubových kolegů.

Halové mistrovství ČR v atletice v Ostravě:

Muži:

200 m: 1. Němejc 20,65, 2. Macík (oba Dukla Praha) 20,79, 3. Kubelík (Jihlava) 21,03.

400 m: 1. Desenský (Hradec Králové) 46,20, 2. Krsek (TEPO Kladno) 46,37, 3. Ščibráni (SSK Vítkovice) 46,49.

800 m: 1. Dudycha (Vysoké Mýto) 1:47,25, 2. Kotyza (Univerzita Brno) 1:47,84, 3. Davidík (Dukla Praha) 1:48,30.

1500 m: 1. Sasínek (Hodonín) 3:39,05, 2. Friš (Dukla Praha) 3:39,29, 3. Toul (České Budějovice) 3:47,65.

Výška: 1. Bahník (Hradec Králové) 215, 2. Rybák (Spartak Praha 4), 3. Adámek (Škoda Plzeň) oba 212.

Tyč: 1. Ščerba (Ústí nad Labem) 562, 2. Holý (USK Praha) 549, 3. Hajzler (Vyškov) 527.

Dálka: 1. Juška (Olymp Praha) 780, 2. Čurkovič (Dukla Praha) 758, 3. Jára (Spartak Praha 4) 742.

4×200 m: 1. Dukla Praha (Macík, Müller, Polák, Němejc) 1:23,71 - český rekord, 2. Univerzita Brno 1:27,57, 3. Slavia Praha 1:27,73.

Ženy:

200 m: 1. Manuel (Tábor) 23,21, 2. Šplechtnová (Olymp Praha) 23,84, 3. Vondrová (USK Praha) 23,92.

400 m: 1. Jíchová (Dukla Praha) 52,10, 2. Petržilková (Škoda Plzeň) 52,72, 3. Pírková (USK Praha) 53,84.

800 m: 1. Ficenec (Dukla Praha) 2:03,68, 2. Štoudková (Blansko) 2:04,01, 3. Fusková (Uherské Hradiště) 2:05,74.

1500 m: 1. Sasínek Mäki 4:10,16, 2. Mezuliáníková (obě Olymp Praha) 4:10,63, 3. Štoudková (Blansko) 4:27,75.

Dálka: 1. Šínová (Jižní Město) 627, 2. Suchá, 3. Volná (obě Škoda Plzeň) obě 613.

4×200 m: 1. Škoda Plzeň (Petržilková, Suchá, Jindrová, Zavadilová) 1:37,61, 2. USK Praha 1:37,82, 3. Olymp Brno 1:38,40.