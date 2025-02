Nejmalebnější stadion Itálie čeká přestavba, Como věří ve svoji budoucnost v Sérii A

Stadion Como 1907 čeká velká proměna! Klub věří, že modernizace krásného areálu u jezera pomůže nejen fanouškům, ale i jeho budoucnosti v Serii A.

Italský fotbalový klub Como 1907, sídlící v malebném městě na břehu stejnojmenného jezera, oznámil ambiciózní plány na rozsáhlou rekonstrukci svého domovského stadionu Giuseppe Sinigaglia.

Tento stadion, považovaný za jeden z nejmalebnějších fotbalových areálů v Evropě, se nachází v bezprostřední blízkosti turisty oblíbeného jezera. To mu dodává jedinečnou atmosféru a činí z něj oblíbené místo nejen pro fanoušky fotbalu, ale i pro milovníky přírody a architektury.

Stadion Giuseppe Sinigaglia byl otevřen v roce 1927 a od té doby prošel pouze několika úpravami. Nyní, s návratem klubu do nejvyšší italské soutěže Serie A po 21 letech, se vedení celku ve spolupráci s městem Como rozhodlo pro jeho modernizaci, aby splňoval současné standardy a zároveň zachoval svůj historický význam a estetickou hodnotu.

Rekonstrukce stadionu je podle oficiálních stránek klubu naplánována do několika fází. První by měla začít v květnu 2026 a její dokončení je plánováno na říjen 2027. Druhá by měla následovat krátce poté a být ukončena v srpnu 2028.

Celý projekt je navržen tak, aby stadion nebyl pouze místem pro fotbalová utkání, ale aby sloužil jako multifunkční prostor pro celou komunitu, aktivní a přístupný pro občany i návštěvníky během celého roku.

"Naším cílem je zajistit, aby stadion Giuseppe Sinigaglia zůstal životně důležitou součástí komunity. Nový projekt musí ctít odkaz stadionu a zároveň z něj učinit aktivní a přístupný prostor pro všechny občany a návštěvníky - nejen pro fotbal, ale pro všechny, aby si jej užívali 365 dní v roce," vysvětlil prezident italského klubu Mirwan Suwarso.

Architektonický návrh rekonstrukce byl svěřen renomované firmě Populous, která má bohaté zkušenosti s navrhováním sportovních areálů po celém světě.

Vzhledem k jedinečné poloze stadionu na břehu jezera Como je kladen zvláštní důraz na zachování a zvýraznění přírodních krás okolí. Plánuje se integrace zelených ploch, zlepšení přístupu k vodním plochám a vytvoření prostorů pro rekreaci a odpočinek pro veřejnost.

Tímto způsobem se stadion stane nejen sportovním centrem, ale i místem setkávání a odpočinku pro obyvatele města i turisty.

Cena tohoto ambiciózního projektu zatím nebyla oficiálně zveřejněna. Očekává se však, že investice bude v desítkách milionů eur, vzhledem k rozsahu plánovaných prací a významu stadionu pro město i klub.

Financování by mělo pocházet z kombinace veřejných a soukromých zdrojů. Klub a město budou podle slov starosty Coma Alessandro Rapineseho úzce spolupracovat na zajištění potřebných prostředků.

Stadion má po nedávné rekonstrukci oproti 7 798 místům kapacitu 10 584 diváků. Plány na další rozšíření počtu sedaček zatím nebyly detailně specifikovány, ale plánuje se, že modernizace přinese zlepšení také v komfortu a bezpečnosti pro návštěvníky.

Celek Como 1907 se po návratu do Serie A nachází na 15. místě tabulky, pouhé dva body nad sestupovým pásmem. Tým trénovaný bývalým španělským reprezentantem Cesc Fàbregas se snaží upevnit si pozici v nejvyšší soutěži.

Letní posily, včetně bývalého hráče Barcelony Sergiho Roberta a někdejšího španělského reprezentačního brankáře Pepeho Reiny, přinesly týmu zkušenosti a kvalitu. Začátek sezony v Serii A ale nebyl snadný. Po čtyřech úvodních zápasech bez vítězství se Comu podařilo získat první tři body na hřišti Atalanty.

Generální manažer klubu Francesco Terrazzani zdůraznil význam stadionu pro klub i pro město. "Chceme stadion, který bude živý 24 hodin denně, a aby to mělo také pozitivní ekonomický a sociální dopad na celé okolí," citují jej specializované stránky stadiumdb.com.