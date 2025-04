Lekce od tradičních soupeřek. Češky na MS podruhé prohrály, podlehly Finkám

České hokejistky si ve třetím utkání na domácím mistrovství světa v Českých Budějovicích připsaly druhou porážku. V repríze loňské bitvy o bronz podlehly přes úvodní vstřelený gól Finkám 2:4, které dosáhly na první bodový zisk na turnaji.

Češky nastoupily do duelu se Seveřankami jen den po utkání s Američankami (0:4). Po první třetině vedly zásluhou přesilovkové trefy Terezy Vanišové, ale ve druhé části otočily vývoj Elli Suorantaová a Ronja Savolainenová.

Ve třetí dvacetiminutovce přidaly další góly Julia Schalinová a Elisa Holopainenová. V závěru už jen snížila opět v početní výhodě Kristýna Kaltounková.

Poslední vystoupení ve skupině čeká svěřenkyně kanadské koučky Carly MacLeodové v pondělí. Od 19 hodin nastoupí proti obhájkyním zlata Kanaďankám.

"Hodnotí se to těžce, musíme se z toho poučit. Nebyli jsme dobří v naší hře. Hráli jsme strašně daleko od sebe, pořád jsme se snažili najít nějakou dlouhou přihrávkou hráčky na druhé straně," uvedl asistent trenérky Dušan Andrašovský.

"Když už se to povedlo, nepovedlo se zpracovat puk, nebo tam hráčka byla sama. To, co nás zdobí a co chceme hrát, tedy hra nablízko s podporou ve dvojicích či ve trojicích, tam dnes nebylo. Finky naproti tomu hrály výborně a zasloužily si vyhrát," doplnil.

Národní tým dovolil během úvodního dějství Finkám jen pět střeleckých pokusů mezi tyčky, ale už ve čtvrté minutě čelila brankářka Peslarová sólovému úniku Tulusové.

Dokázala si však poradit. Ve 12. minutě hrál domácí výběr svou první přesilovku a trest Kuoppalaové zkrátila už po 43 sekundách ranou z první Vanišová, jejíž tečovaný pokus prošel Aholaové mezi betony. Ve 14. minutě mohla ze sóla zvýšit Plosová, jenže finská brankářka byla proti.

Hned v úvodu druhé třetiny čelila Peslarová po velké chybě svých spoluhráček na útočné modré čáře sólovému úniku Vanhanenové, i tentokrát byla úspěšná. Následoval velký tlak českého týmu a velké šance Mrázové, Šapovalivové či Pejzlové, ale stavem pohnula až ve 27. minutě Suorantaová. Peslarová měla při jejím pokusu od modré čáry zakrytý výhled a lapačkou máchla do prázdna - 1:1.

Mrázová mohla brzy odpovědět a vrátit vedení na stranu svého celku, ale její zakončení zblízka vykryla Aholaová. Před polovinou zápasu pak zkusila z křídla štěstí Kuoppalaová, Peslarová kotouč vyrazila přímo před Savolainenovou a ta už ho snadno uklidila do sítě. Další šanci navíc nezužitkovala Vanhanenová.

Ve 47. minutě však Finky přidaly třetí gól, když si puk odražený od zadního hrazení našla Schalinová a poslala ho do odkryté branky. Jen krátce nato Tulusová zakončovala přečíslení tři na jednu a zazvonila na horní tyčku.

Do brankové konstrukce pak pálila i Tapaniová a dorážející Holopainenová zvýšila na začátku 52. minuty už na 4:1. Krásným gólem v přesilovce při hře bez brankářky pak sice ještě snížila Kaltounková, ale na vítězství Finek nemohl nic změnit.

"Konec byl aspoň trošku podle našich představ. Energie na lavičce ale dneska chyběla. Musíme se na to podívat, rozebrat si to a individuálně k tomu přistoupit v hlavách. Je v našich silách zahrát líp. Před domácím publikem, které si to zaslouží, bychom k tomu měli přistoupit lépe. Přesilovky však holky zahrály skvěle. Snad to bude odrazový můstek, abychom se zlepšili i ve hře pět na pět a dávali góly i tam," přál si Andrašovský.

Od duelu s Kanaďankami očekává podobné utkání jako proti USA. "Bude to stejně náročné na fyzickou aktivitu, rychlé, hodně soubojů… My musíme lépe kontrolovat puk, hrát naši hru a snažit se být nebezpeční i dopředu. Pořád si myslím, že umíme víc, než jsme ukázali dneska," řekl Andrašovský.

Mistrovství světa hokejistek v Českých Budějovicích:

Skupina A:

Česko - Finsko 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Branky a nahrávky: 12. Vanišová (Pejšová, Křížová), 58. Kaltounková (Tejralová, Mrázová) - 27. Suorantaová (Tulusová, Kuoppalaová), 30. Savolainenová (Kuoppalaová, Tulusová), 47. Schalinová (Savolainenová, Vesaová), 52. Holopainenová (Tapaniová, Nieminenová). Rozhodčí: Kainbergerová (Rak.), Doyleová - Cameronová (obě USA), Zachová (Kan.). Vyloučení: 1:3. Využití: 2:0. Diváci: 5859 (vyprodáno).

Sestava ČR: Peslarová - Čajanová, Tejralová, Trnková, Pejšová, Lásková, Seroiszková, Radová - Mrázová, Kaltounková, Šapovalivová - Vanišová, Pejzlová, Mlýnková - Křížová, Hymlárová, Neubauerová - Pištěková, Přibylová, Plosová - Juříčková. Trenérka: MacLeodová.

Tabulka:

1. USA 2 2 0 0 0 11:1 6 2. Kanada 2 2 0 0 0 9:0 6 3. Finsko 3 1 0 0 2 5:14 3 4. Česko 3 1 0 0 2 5:8 3 5. Švýcarsko 2 0 0 0 2 0:7 0

Skupina B:

Norsko - Německo 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Branky: 19. Fischerová, 32. Dalenová - 8. Haiderová, 18. Feldmeierová, 23. Schieferová, 40. Jobstová-Smithová, 60. Lilli Welckeová.

Tabulka: