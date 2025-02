Budu se bát jít na záchod, hlásí Sabalenková. Tenisový svět řeší dopingový chaos

Tenisové kurty budou až do čtvrtého května bez nejlepšího hráče světa. Výsledek dopingové kauzy Jannika Sinnera uvrhl svět tohoto sportu do chaosu. Hráči a hráčky nevědí, co mohou čekat, pokud se jim něco podobného stane. Ty největší hvězdy na obou okruzích volají po jasných pravidlech.

Sinner měl pozitivní dopingový nález loni v březnu v Indian Wells, ale neměl ani předběžně zastavenou činnost. Uspěl totiž s tvrzením, že se mu látka dostala do těla při masáži z rukou jeho fyzioterapeuta. Případ pak vyšel najevo až na konci srpna. Případ se měl dostat až k arbitrážnímu soudu CAS, ale nakonec se Ital dohodl se Světovou antidopingovou agenturou (WADA) na tříměsíčním trestu. Sinner se tak pauzou přesně vejde mezi první a druhý grandslam sezony. Dohoda vyvolala mezi hráči velkou debatu o tom, jaký precedens vlastně tímto řešením vznikl. "Začnu být opatrnější. Dřív mi bylo jedno, že nechám nedopitou sklenici s vodou na stole, když půjdu v restauraci na záchod. Teď už to neudělám, budu se bát," nechala se na turnaji v Dubaji slyšet aktuální ženská světová jednička Běloruska Aryna Sabalenková. Podle ní může situace někdo zneužít a vhodit tenistce něco do vody nebo do pití a ta bude potrestaná za něco, za co nemůže. Podobným případem byla podle ní i podzimní dopingová kauza Polky Igy Šwiatekové, která měla pozitivní test na trimetazidin. "Nevěřím, že by oba něco úmyslně udělali. Ale věřím, že dnes musíte být přehnaně obezřetní před vším, co se kolem vás děje. Až příliš se bojím takového systému, nedá se mu věřit," dodala Sabalenková. Podobně to s případem Sinner vidí i aktuální mužská světová dvojka Němec Alexander Zverev. "Buď jsi nic špatného neudělal a pak bys neměl dostat žádný zákaz. Protože když za to nemůžeš, tak za to nemůžeš a neměl bys být trestán," citovala Zvereva agentura DPA. "Ale pokud jste něčím vinen, pak si myslím, že tři měsíce za užití steroidů nejsou trest," konstatoval německý tenista, který v lednu prohrál se Sinnerem ve finále Australian Open. Kvůli chaosu v pravidlech i v seznamu zakázaných látek pak mezi tenisty a tenistkami vznikají až bizarní situace. "Vzpomínám si, jak jsem byla nemocná, nebylo mi dobře, ale vůbec jsem nevěděla, co si na to můžu vzít. Bála jsem se, tak jsem raději napsala na oficiální místa, aby mi poradili. Odpověď přišla po třech dnech, to už jsem samozřejmě žádný lék nepotřebovala," vzpomíná americká tenisová hvězda Coco Gauffová. Podle Srba Novaka Djokoviče případ Sinnera a Šwiatekové narušuje i morálku v tenisovém prostředí. "Většina hráčů má pocit, že zde dochází k protežování. Zdá se, že pokud jste špičkový hráč a máte přístup k nejlepším právníkům, můžete výsledek téměř ovlivnit," dodal vítěz 24 grandslamů.