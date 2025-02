"Už jsem musel reagovat." Djokovič popsal, jak se nechal vytočit McEnroem

První grandslam sezony ukončil v bolestech. Teď je Novak Djokovič zpátky, aby si zahrál na turnaji v Dauhá. Srbským novinářům přiznal, že se v Austrálii nechal vyprovokovat některými legendami tenisu, a proto zveřejnil snímky zraněného svalu.

Když světová sedmička skrečovala semifinále Australian Open s Alexandrem Zverevem, objevil se pár hodin nato na sociálních sítích Novaka Djokoviče snímek z magnetické rezonance.

Na něm byla vidět trhlina ve svalu a rodák z Bělehradu k obrázku připsal štiplavou poznámku: "Říkal jsem si, že tohle tady nechám pro všechny ty 'odborníky' na sportovní zranění."

Thought I’d leave this here for all the sports injury “experts” out there. pic.twitter.com/ZO5mBtw9zB — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 25, 2025

Po třech týdnech se grandslamový rekordman uzdravil a tento týden se představí na podniku v katarském Dauhá. Srbské novináře po jednom z jeho tréninků zajímalo, co ho popíchlo k tomu, aby zveřejnil lékařské záznamy.

"Cítil jsem, že existuje poměrně velká skupina lidí, která si myslí, že to není pravda a že moje zranění byla vlastně nějaká provokace nebo strategická mentální hra s mými protivníky," citoval Djokoviče web Sportal.rs.

Srbský tenista totiž v Melbourne vyhrával zápas za zápasem, ale často dával v průběhu hry najevo, že není fyzicky úplně fit. Největší problémy měl ve čtvrtfinále v třaskavém duelu s jinou bývalou světovou jedničkou Španělem Carlosem Alcarazem.

Kulhal na levou nohu, trousil bolestivé grimasy při každé příležitosti, přesto o 16 let mladšího protivníka porazil a postoupil do poslední čtyřky.

Při komentování duelu si do něho rýpl i bývalý americký tenisový šampion John McEnroe. "Není to poprvé, co tohle od něj můžeme vidět. Nenechte se tím oklamat," prohlásil šestašedesátiletý veterán.

A Srb to nenechal být. "Už jsem musel reagovat. Kdyby to zůstalo jen v rovině sociálních sítí, tak je to v pořádku, ale když se do toho zapojí i legendy našeho sportu, které mají mnohamilionové publikum, musel jsem jednat," nechal se slyšet Djokovič.

Přiznal, že s ním po těchto spekulacích cloumaly emoce. "Eskalovalo to do bodu, kdy lidé mají dilema a prostě zpochybňují mou integritu a důvěryhodnost toho, co říkám. Jsem z jejich komentářů otrávený," vysvětlil.

Nyní už je ale zdravotně v pořádku, trhlina ve svalu zmizela, a v Kataru může plnit roli turnajové trojky. Zatím ještě bez hvězdného trenéra Andyho Murrayho.

"Máme smlouvu na dobu neurčitou. Bude se mnou ve Spojených státech a poté pravděpodobně na pár turnajích na antuce. Uvidíme, jak to půjde. Dohoda stále platí," dodal.