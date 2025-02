Bolí to, přiznává Vonnová. Na hvězdnou lyžařku se snesla vlna tvrdé kritiky

Hvězdné americké sjezdařky Lindsey Vonnové se dotkla kritika, která se na ni snesla po jejím návratu k závodění po šestileté pauze. Navzdory špatným výsledkům na mistrovství světa v Saalbachu však bude pokračovat. Jejím hlavním cílem zůstávají olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo příští rok.

"Nebudu lhát, poslední týdny byly drsné. Miluju lyžování, proto jsem se vrátila, ale vyvolalo to spoustu negativních ohlasů. Od lidí, kteří mi nevěří, říkají, že jsem moc stará a pomalá nebo zpochybňují můj charakter. Vím, že je to jen pár hlasů z mnoha, ale stejně to bolí," napsala čtyřicetiletá olympijská vítězka a dvojnásobná mistryně na instagramu.

Vonnová byla od svého prosincového návratu nejlépe čtvrtá v závodě Světového poháru v super-G v lednu v St. Antonu.

Na šampionátu v Saalbachu, kde ji trápila viróza, dojela ve sjezdu na 15. místě, superobří slalom nedokončila a příliš se jí nevyvedla ani premiérově zařazená kombinace dvojic. V ní chtěla vytvořit hvězdný pár s nakonec vítěznou Mikaelou Shiffrinovou. Vonnová s AJ Hurtovou byly až šestnácté.

"Přála bych si zajet lépe, ale nepovedlo se mi to. Dala jsem tomu své současné maximum. Vím, že nezvládám každou situaci perfektně, protože jsem teď od ideálu hodně daleko," napsala Vonnová.

"Ale záleží mi na tom. Nejspíš až moc. Možná i proto ze mne emoce někdy dostanou to nejlepší," doplnila.

Američanka se navzdory kritice hodlá i nadále připravovat na olympijské hry, na kterých se v minulosti představila už čtyřikrát.

"Nebojte, nevzdám to. Věřím v sebe a vím, že pokud budu tvrdě pracovat, dostanu se tam, kam jsem si vysnila," napsala Vonnová, s 82 vítěznými závody SP druhá nejúspěšnější sjezdařka historie za Shiffrinovou (99).