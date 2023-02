Startovní listina

1. Denise Herrmannová-Wicková (GER)

2. Julia Simonová (FRA)

3. Hanna Öbergová (SWE)

4. Linn Perssonová (SWE)

5. Marte Olsbuová Roiselandová (NOR)

6. Lisa Vittozziová (ITA)

7. Elvira Öbergová (SWE)

8. Dorothea Wiererová (ITA)

9. Lisa Theresa Hauserová (AUT)

10. Markéta Davidová (CZE)

11. Ingrid Landmark Tandrevoldová (NOR)

12. Anais Chevalierová-Bouchetová (FRA)

13. Lou Jeanmonnotová (FRA)

14. Vanessa Voigtová (GER)

15. Anna Magnussonová (SWE)

16. Paulina Bátovská Fialková (SVK)

17. Sophia Schneiderová (GER)

18. Hanna Kebingerová (GER)

19. Tereza Voborníková (CZE)

20. Suvi Minkkinenová (FIN)

21. Emma Lunderová (CAN)

22. Juni Arnekleivová (NOR)

23. Chloé Chevalierová (FRA)

24. Polona Klemenčičová (SLO)

25. Lena Häckiová-Grossová (SUI)

26. Samuela Comolová (ITA)

27. Tuuli Tomingasová (EST)

28. Karoline Offigstad Knottenová (NOR)

29. Julija Džimová (UKR)

30. Aita Gasparinová (SUI)