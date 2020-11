Oběd mají na samotce, potkávají se jen na tréninku. Biatlonisté nechtějí nic riskovat

Start sezony se kvapem blíží a domácí karanténu kvůli nákaze koronavirem si nikdo nemůže dovolit. I proto finišují čeští biatlonisté přípravu v přísném režimu. Ve Švédsku mají muži, ženy, trenéři oddělené apartmány a všichni se potkávají pokud možno jen na tréninku.

Nové Město na Moravě, SP v biatlonu (Šlesingr, Puskarčíková, Davidová, Jislová) | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Na sedm týdnů se čeští biatlonisté rozloučili s Českou republikou a vyrazili na první výpravu, která vyvrcholí zastávkami Světového poháru v Kontiolahti a v Hochfilzenu.

Ještě před tím ale absolvují závěrečné soustředění ve švédském Idre, kam minulý týden ve středu přijeli. Podléhají ovšem přísnému režimu, aby během pandemie koronaviru zbytečně neriskovali nákazu.

"Jsem moc rád, že všech 32 lidí prošlo testy a mohlo odcestovat do Švédska. Až mě to překvapilo. Snažili jsme se na všechny apelovat, aby byli aspoň pět dní před testy v izolaci a pak v ní zůstali až do odjezdu. Všichni k tomu přistoupili zodpovědně," pochvaloval si v rozhovoru pro web českého biatlonu sportovní ředitel a trenér mužů v jedné osobě Ondřej Rybář.

Přestože švédské středisko poblíž norských hranic obsadila celá česká biatlonová špička včetně juniorů, snaží se trenéři poskládat harmonogram tak, aby ke kontaktům na místě docházelo co nejméně.

"Každý bude mít jiný režim. Nechceme, aby docházelo ke zbytečnému míchání sportovců," dodal Rybář.

Tým s sebou vzal i vlastního kuchaře, ale společné posezení u oběda či večeře se nekoná. "Jídlo se roznáší, každý jí u sebe. Občas je nějaká krátká schůze, ale jinak se potkáváme více méně jen na tréninku," popsal systém asistent trenéra žen Jiří Holubec.

Podmínky ve Švédsku si čeští trenéři pochvalují. "Navezli tu z depozitu zhruba pětikilometrový okruh. Sníh je poměrně tvrdý, i když teď moc nemrzne. Lyžovat se dá v pohodě," prohlásil Holubec.

Na trati se Češi střídají s domácí reprezentací. O víkendu pak všechny čekají testovací závody, které pořádají právě Švédové. "Uvidíme ale, kolik nám Švédové pustí lidí na start," dumá ještě Rybář.

Jisté je, že už 20. listopadu se musí většina reprezentace přesunout do finského Kontiolahti, kde o týden později odstartuje první zastávka Světového poháru.