Fandí celá bažina! Jedinými diváky na SP byli nadšenci zaboření po kotníky ve vodě

Ticho provázelo biatlonisty na jindy bouřlivé střelnici Vysočina Areny i na většině trati, kam kvůli obavám z šíření koronaviru letos nesměli při Světovém poháru fanoušci.

Přesto se u jednoho kousku novoměstské trati ozývalo povzbuzování diváků, kteří stáli za plotem u louky pod stadionem.

"Fandí celá bažina, hej, hej, hej!" mohli zaslechnout biatlonisté a divákům i rozuměli, co křičí, což normálně nejde. "Většinou se to slije v jednolitý hukot, rachot a slova nejde rozeznat," řekl Michal Šlesingr, který na Vysočině ukončil kariéru.

Většina lidí vyslyšela žádost, aby na biatlon nechodili. Pár skalních ale přišlo. Odhadem pár stovek, a to i ze zahraničí, třeba z Ukrajiny a Kazachstánu. "Čekal jsem to horší, že nás vezmou víc frontálním útokem," řekl šéf organizátorů Jiří Hamza a dodal: "Musím jim jenom poděkovat a poděkovat i za to, že nepřišli, i když je to paradox."

Od čtvrtka do neděle lidé postávali při závodech za plotem. Viděli na velkoplošnou obrazovku, oslavovali trefené rány a na moment i závodníky na trati. Neodradilo je ani nepříznivé klima. "Stáli po kotníky ve vodě," všiml si Šlesingr na fotkách.

A tak vznikl pokřik Fandí celá bažina. "Parádní, to se příští rok bude nést tribunami. Smekám před nimi, jsou to srdcaři," poděkoval Michal Krčmář. Česká jednička Markéta Davidová dostala od diváků e-mail s dotazem, zda jsou u plotu slyšet. Proto jim závodníci věnovali kartičky s fotkami a podpisy, které pořadatelé rozdávali.

Světový pohár má před sebou ještě zastávky ve finském Kontiolahti a v Oslu a je možné, že se i dál bude závodit bez diváků. "Není to příjemné, ale na druhou stranu závodíme mezi sebou a motivace tam bude, zvlášť když se budete cítit dobře. Věřím ale, že nějací lidé přijdou a ještě si to užijeme," řekl Krčmář.

Ondřej Moravec věří, že minimálně na Holmenkollenu si najdou lidi cestu k tratím tak jako při běhu na lyžích. "I proto, že se tam chystá docela dost lidí z Čech. I moje rodina, manželka, takže věřím, že se budou moct jít aspoň podívat," řekl.