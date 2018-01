Davidová má v kapse zkoušku z využití psa i olympiádu. To se ještě uvidí, namítá

před 12 hodinami

Po sobotní štafetě v německém Ruhpoldingu nemůže být pochyb. Jednadvacetiletá Markéta Davidová si dalším spolehlivým výkonem vyjela nominaci na olympijské hry v Pchjongčchangu.

Ruhpolding - Do Alpami obehnaného areálu dorazila až ve čtvrtek večer. Její jediný úkol v Chiemgau Areně totiž souvisel se štafetou. Ještě před odjezdem stihla zaznamenat významný studijní úspěch. Zkoušku z předmětu "Využití psa v rehabilitaci" zvládla s přehledem a dostala dvojku.

A podobně spolehlivě si vedla i v sobotu odpoledne v Ruhpoldingu s lyžemi na nohou a malorážkou na zádech. Tentokrát se představila netradičně na druhém úseku. Pro Davidovou žádný problém.

"Ale trošku jsem se bála, že je druhý úsek začarovaný. Většinou ten, kdo jel druhý úsek, musel na trestné kolo. Jsem ráda, že jsem to prolomila," smála se jablonecká závodnice a studentka vysokoškolského oboru Zoorehabilitace a asistenční práce se zvířaty.

"Asi se mi víc zalíbil ten třetí úsek, ale ono to je vlastně jedno, stejně se to ve finále sečte dohromady. Takže nezáleží na tom, kde člověk jede," dodala Davidová.

Na svém úseku jen jednou dobíjela a udržela českou štafetu v nadějném odstupu. Nakonec z toho bylo výborné šesté místo. Davidová však byla v hodnocení vlastního výkonu sebekritická. "Byla to nula, to se počítá. I když tedy dost pomalá nula," komentovala. A pochvalovala si nedávnou výměnu malorážky.

"Ta bouchačka, to byl výborný krok. Fakt mi sedí líp, je to celkově lepší," prohlásila mladičká biatlonistka. Její zbraň má kompletně novou pažbu, vymodelovanou specialistou ve Slovinsku přesně podle tváře.

Po pozitivních slovech se Davidová vrátila ke kritickému tónu.

"Pořád mě čeká strašně moc práce. Střílím pomalu a ty nuly ještě také úplně nesázím jak na běžícím pásu. Ale já se zatím nemůžu hnát do nějaké rychlosti, když si ještě nejsem úplně jistá v přesnosti. To by bylo zbytečné," vysvětlila Davidová.

I když je její nominace do Pchjongčchangu nad slunce jasnější, ona sama zůstává striktně oficiální. "Ještě se uvidí, nominace teprve přijde," zahlásila opatrně.

"Kdyby to vyšlo, bude to pro mě obrovská odměna za tu práci. Ale jak už jsem několikrát říkala, na olympijské hry jsem se vůbec neupínala, protože můj čas ještě přijde. Tedy doufám," dodala Davidová.