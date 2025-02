Výhra nad Švédy spustila televizní mánii. První sportovní přenos slaví 70 let

Přesně před 70 lety si mohli tuzemští diváci poprvé naladit přímý televizní sportovní přenos.

Televize začala v Československu pokusně vysílat v květnu 1953, nejprve ze studia a postupem času i z terénu.

Na první přímý televizní sportovní přenos došlo 11. února 1955. Diváci se tehdy dočkali zápasu v ledním hokeji ze stadionu na Štvanici, který sehrál výběr Prahy se švédským klubem IF Leksand.

Přenos měl nečekaně velký ohlas, a tak když se o deset dní později vysílal zápas Československo - Kanada, byly v Praze a okolí vyprodány veškeré televizory.

Původně měli televizní diváci vidět jen dvě třetiny, ale nadšené telefonáty to změnily.

"Nakonec se odvysílal celý zápas. Za prvé se hokej líbil, za druhé obraz i zvuk chytili diváci až u Českých Budějovic. To bylo překvapení, protože panoval názor, že vysílač na Petříně má dosah jen do okruhu 60 kilometrů," vzpomínal Vít Holubec, jenž přenos spolu s Josefem Valchářem komentoval.

Televize si je vypůjčila z rozhlasu, sportovní redakce začala vznikat až o více než rok později.

Televizní novinky si všimla samozřejmě také ostatní tehdejší média. "Obrazový materiál, zachycený televisními kamerami, byl přímo na zimním stadionu režijně zpracován a přenášen do televisního vysílače. Kamery zachycovaly nejen celkové pohledy na hrací plochu, ale i detaily hry, zejména před brankami, které nemůže většina diváků na tribunách ani dobře pozorovat," referoval deník Československý sport o historické premiéře, kterou navíc ozdobilo vítězství domácích.

Pražané, tedy tým až na pár výjimek shodný s tehdejším československým reprezentačním výběrem, měli do utkání raketový nástup a po devíti minutách vedli už 4:0.

Jako první rozjásal diváky na Štvanici i u televizních obrazovek už v druhé minutě křídelní útočník Vlastimil Hajšman, který nakonec k výhře 7:2 přispěl hattrickem.

O týden a půl později nabídla divákům přípravné utkání reprezentace s Kanadou, považovanou tehdy za nejlepší mužstvo na světě, které skončilo remízou 3:3.

Televizní sportovní přenosy šly poté rychle kupředu, již na začátku roku 1956 mohli diváci sledovat záběry ze zimní olympiády v italské Cortině d'Ampezzo, která měla ukázat celé Evropě možnosti televize při tak významné události.

Italská rozhlasová a televizní společnost RAI proto v předstihu rozeslala všem partnerům na kontinentu dotazníky o přímých přenosech z dějiště her. Vedení Československé televize (ČST) však tuto nabídku nevyužilo a pro přenosy se rozhodlo téměř na poslední chvíli.

Možnost přenosu nakonec na místě vyjednal redaktor deníku Mladá fronta Miroslav Hladký, který narychlo dohodl s italským partnerem - mimochodem rodákem z Brna, který mluvil obstojně česky - stručnou smlouvu.

Obraz se pak do českých přijímačů dostával složitou cestou přes Německo (nedá se už přesně zjistit, zda Východní, nebo Západní), komentář vznikal v pražském studiu, na základě německých komentářů ho vytvářeli reportéři Vít Holubec a Miloš Zouhar.

Hodinu před půlnocí z 27. na 28. ledna 1956 se tak na obrazovkách přijímačů - tedy těch přijímajících signál z Petřínské rozhledny, který kromě Prahy a okolí dosáhl třeba až do podhůří Jizerských hor - objevila třetí třetina hokejového utkání SSSR - Švédsko.

Druhý den dopoledne následoval ještě přímý přenos z rychlobruslařského závodu mužů na 500 metrů. Do konce her odvysílala Čs. televize ještě zhruba dvě desítky přenosů z her, po kterých konečně vznikla v televizi vlastní sportovní redakce.