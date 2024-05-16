Vyhrály olympiádu, ráno jedna z nich zemřela. Československé zlato zahalila tragédie

Dva roky trvalo hledání optimální sestavy pro soutěž sportovních gymnastek na olympiádě v Londýně 1948.
"Zprvu nás bylo sto dvacet šest. Během té doby jsme absolvovaly množství soustředění a závodů," popsala sokolská náčelnice Marie Provazníková náročný výběr ideálního složení.
Do britské metropole nakonec zamířily Božena Srncová, Zdeňka Honsová, Věra Růžičková, Milena Müllerová, Zdeňka Veřmiřovská, Olga Šilhánová, Marie Kovářová, Miloslava Misáková a její sestra Eliška.
Právě u Elišky, jež se narodila 12. října 1925 v Kojeticích u Třebíče, se už během cesty na hry objevily zdravotní potíže a vyšetření ukázala, že se jedná o dětskou obrnu. V té době prakticky neléčitelnou.
Do soutěže místo Elišky Misákové, jež musela být hospitalizována a její stav se prudce zhoršoval, nastoupila původně náhradnice Růžičková a československé družstvo vybojovalo zlato před Maďarskem a USA.
Radost z triumfu však netrvala dlouho. Jen pár hodin po vítězství svých kamarádek dvaadvacetiletá Eliška Misáková v londýnské nemocnici Uxbridge v 7.30 zemřela.
Při slavnostním vyhlášení vítězů byla československá vlajka olemována černou stuhou, Misáková jako jediný sportovec v dějinách olympijských her dostala čestnou zlatou medaili in memoriam. Její tělo bylo zpopelněno přímo v Londýně.
Podle dokumentu Zlato pro Elišku byli již rodiče sester Misákových v roce 1948 po smrti. Eliška měla kromě sestry Miloslavy ještě druhou sestru Marii. Byl to právě Mariin manžel, bývalý pilot RAF, který sportovkyně i urnu s popelem zesnulé Elišky přepravil po olympiádě z Londýna do Československa.
Pohřbena byla 4. září 1948 ve Vyškově.
Její kamarádky si ve své vlasti sportovního úspěchu moc neužily. V Československu se totiž naplno chopili moci komunisté, kteří považovali sokolské hnutí za nepřátelské a záhy ho zakázali.
O triumfu v Londýně se tak prakticky nemluvilo a nepsalo. Zvlášť, když se Provazníková ihned po olympiádě rozhodla pro emigraci.
Družstvo olympijských vítězek se rozpadlo, většina z dívek se poté věnovala rodině či civilní profesi. Některé později působily jako gymnastické trenérky.
Srncová se ještě zúčastnila olympiády v Helsinkách 1952, kde získalo družstvo žen bronz. Z londýnských vítězek v něm byla sama…