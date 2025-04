Sázka na riziko se Salačovi nevyplatila. Soupeři mu ujížděli raketovou rychlostí

Český motocyklový jezdec Filip Salač v nedělním závodě světového šampionátu silničních motocyklů Austinu zariskoval, když stejně jako dalších pět jezdců třídy Moto2 obul do závodu pneumatiky bez vzorku. Byla to ale sázka na špatnou kartu.

"Před startem začalo pršet a na trať jsme vyjeli v podmínkách, které připomínaly loňské Japonsko. Tehdy to vyšlo," uvedl Salač.

Z devátého místa na startu musel jet extrémně opatrně, protože gumy do sucha na vodě skoro nedržely. Asfalt byl téměř celý mokrý a s každým kolem pršelo víc a víc.

Po startu ze třetí řady se jezdec stáje Elf Marc VDS Racing Team na mokrém povrchu propadl až na 25. pozici.

Už krátce po startu měl ztrátu 30 vteřin na lídra, jímž byl paradoxně jeho týmový kolega Jake Dixon. Brit ale na rozdíl od Salače zvolil pneumatiky do mokra.

O okruh později byl Salač dokonce poslední a za chvíli dostal od Dixona celé kolo. Když bylo jasné, že sázka na slicky nevyšla, raději zajel do boxů a ze závodu odstoupil.

"Štěstí dnes nestálo na naší straně. Dnes bohužel začalo pršet ještě víc. Je škoda, že to takhle skončilo, protože v sobotu jsme byli silní, podobně jako v Argentině. To si musíme přenést do příští Grand Prix v Kataru," řekl Salač, který je v průběžném pořadí šampionátu po třech závodech osmnáctý se sedmi body.