Vaclík konečně chytal, má i bydlení. Nechutné výhrůžky kvůli Ronaldovi ho už netrápí

Fotbalový brankář Tomáš Vaclík je rád, že debutem v dresu Boavisty Porto ukončil devítiměsíční čekání na soutěžní zápas. Ve víkendové premiéře v portugalské lize na stadionu Benfiky Lisabon sice zažil porážku 0:3, v rozhovoru pro ČTK však zdůraznil, že se po dlouhé pauze cítil dobře a rychle mu zafungovaly všechny automatismy.

Události posledních dnů před něj postavily pernou premiéru. Vždyť na Estádio da Luz za týden dorazí také Barcelona, aby tu rozehrála osmifinále Ligy mistrů. "S body se tam reálně asi moc počítat nedalo. Před týdnem navíc ztratil vedoucí Sporting a dal šanci Benfice, která cítila krev a musela vyhrát. V šatně jsme si řekli, že to nejtěžší máme aspoň za sebou. Nic náročnějšího už nás do konce soutěže asi nečeká," řekl pětatřicetiletý gólman.

Boavista je v portugalské lize poslední, na barážovou příčku ztrácí osm bodů. Po odblokování přestupů angažovala v zimě hned deset volných hráčů, kteří mají tradiční klub dovést k záchraně. "Od začátku nastoupil třeba i Marco van Ginkel (dlouholetý hráč Eindhovenu), více kluků zase nabralo potřebnou herní praxi. Teď hrajeme dvakrát doma a už potřebujeme začít bodovat, protože čas se nám krátí," poukázal Vaclík.

Za svůj výkon se nemusel stydět, na horké půdě byl vyhlášen mužem zápasu. "Myslím, že z mé strany to bylo dobré. Hlavní je, že po devíti měsících jsem se hned cítil dobře, jako bych takovou pauzu ani neměl. V brance mi rychle naskočily všechny potřebné automatismy," pochvaloval si.

Bývalá reprezentační jednička chytala poprvé od loňského května, kdy Vaclík nastoupil naposledy za druholigové Albacete. Nejvyšší soutěž okusil poprvé od září 2022, než se zranil v dresu Olympiakosu.

V Portugalsku zase ožil a v týdnu se s rodinou přestěhovali z hotelu do svého. "Vybrali jsme si byt ve čtvrti, kterou nám doporučil Robo Boženík (slovenský reprezentant). Holky mi Portugalsko schválily. Když mi z klubu zavolali, byli u nás známí. Všichni mi odsouhlasili, ať do toho jdu. Prestižní liga, historický klub, příjemná země v blízkosti Španělska, které jsme si oblíbili," vypočítal Vaclík.

Dříve chytal za Sevillu a nevyloučil, že se s manželkou a dvěma dcerami ještě do Španělska na delší čas vrátí. "Úplně klíčovou roli to nehrálo, ale je fajn, že do Španělska to máme odtud blízko. Shodou okolností jsme se právě tam chystali. Já byl po prvním kontaktu do 24 hodin v Portu, holky to vzaly přes Španělsko a pak přijely za mnou. Během dlouhého čekání na angažmá se vám náhled na různé věci změní, ale je to velké plus, že je Španělsko blízko."

V Portugalsku ho uvedli jako vítěze Evropské ligy, trofej získal se Sevillou v roce 2020. "Může mi to pomoct, renomé je fajn. Ale nejdůležitější je, co předvedu na hřišti, všichni mě budou posuzovat podle výkonů," konstatoval.

S Portugalskem ho pojí jedna nepříjemná zkušenost. V roce 2022 se při utkání Ligy národů srazil s Cristianem Ronaldem a hvězda odpadla ze souboje s krvavým zraněním. Ačkoli Ronaldo zápas dohrál, Vaclík pak na sociálních sítích čelil vlně výhrůžek jeho příznivců. Nejhrubší se týkaly i rodiny. "Na to jsem teď naštěstí vůbec nenarazil. Ono tenkrát nešlo jen o Portugalce, Cristiano má přece fanoušky po celém světě," zavzpomínal.

Během dlouhé pauzy trénoval individuálně a napadaly ho i černé myšlenky o konci kariéry. "Byl čas přemýšlet a říkal jsem si, že se to stát může. Nikdy to nedošlo tak daleko, abych si naplánoval, že příští trénink bude poslední. Občas mě ale podobné věci napadaly," přiznal.

Ve Spartě, Basileji, Seville a Olympiakosu byl zvyklý hrát o trofeje, v posledních letech se z něj stal záchranář. "Je to trochu logické. Komu se daří, posily tolik neshání. V lednu potřebují pomoc hlavně ohrožení. Z Řecka jsem odcházel po zranění v zimě do Huddersfieldu, stejně tak potom do Albacete, sešlo se to. Doufám, že od léta budu někde, kde začnu celou přípravu," uvedl gólman, který má smlouvu do konce sezony.

Kariéru mu hodně zkomplikovalo angažmá v New England Revolution. Klubu se upsal v létě 2023, ale po změnách v realizačním týmu nedostal šanci. "V Americe se nám extrémně líbilo, včetně boomu MLS s příchodem Messiho. Jen kdyby se mi vydařil i soccer, jak fotbalu říkají. Teď můžu říct, že to angažmá komplikací bylo. Přitom jsem kvůli němu odmítl Lille. Šel bych tam jako dvojka, tak jsem dal přednost Americe, kde se to nesešlo. Z dnešního pohledu můžeme brát, že jsem teď s Lille mohl být v osmifinále Ligy mistrů… Ale chtěl jsem ještě pravidelně chytat," vysvětlil své rozhodnutí.

V Americe po půlroce skončil, a ačkoli na jaře 2024 pravidelně chytal za Albacete, do nominace na Euro v Německu se nevešel. "Mrzelo mě, že jsem o Euro přišel. Jak říkal trenér Ivan Hašek, rozhodnutí bylo hlavně na trenérovi brankářů. Musel jsem akceptovat, že Radek Černý dal přednost trojici Staněk, Kovář, Jaroš."

Již potřetí přichází v rozehrané sezoně do týmu, jemuž hrozí sestup. Dvakrát ho pomohl odvrátit. "Věřím, že záchrana je i nyní reálná. V Huddersfieldu i Albacete jsem zažil, že jeden vydařený zápas všechno změnil a nastartoval sérii, která nás dovedla k záchraně. Je tu hodně nových hráčů, snad si to sedne a dopadne to stejně," uzavřel Vaclík.