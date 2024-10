V kauze Kaderky a spol. jsou nová obvinění, škoda je podle policie 52 milionů

Jedna fyzická a tři právnické osoby byly nově obviněny v kauze podvodů s tenisovými dotacemi, v níž figuruje i bývalý šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. Informoval o tom web iSport.cz, podle kterého detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu po prověření hospodaření svazu až do roku 2017 vyčíslili škodu na 52 milionů korun. Původně měla činit bezmála 15 milionů.

"Je to nová informace, která nás po prvních týdnech ve vedení ČTS nijak nepřekvapila s ohledem na to, v jakém stavu jsme v červnu svaz převzali," citoval iSport.cz předsedu tenisového svazu Jakuba Kotrbu, který byl do funkce zvolen v létě na mimořádné valné hromadě. Kaderka den před ní rezignoval.

Vedle Kaderky, který stál v čele svazu 26 let, jsou obviněni bývalý člen dozorčí rady svazu Vojtěch Flégl, někdejší šéfka finančního oddělení Hana Baierová, bývalý tajemník svazu Jakub Fastr a tenisový trenér Daniel Vacek, který trénuje reprezentanta Tomáše Macháče. Celkem bylo v letech 2017 až 2023 do podvodů podle policie zapojeno šest lidí a osm firem. Jména nově obviněných nebyla zveřejněna.

"Nově obviněnou právnickou osobou není Český tenisový svaz, fyzickou pak není nikdo ze stávajících zaměstnanců a spolupracovníků svazu," uvedl Kotrba. "ČTS se v souladu s předchozími prohlášeními připojuje do trestního řízení jako poškozený s cílem vymáhání způsobené škody po jejím finálním vyčíslení," doplnil.

Kromě jedné obviněné fyzické osoby hrozí všem nově až desetiletý trest vězení za dotační podvod a způsobení škody velkého rozsahu. Novinkou v případu je, že k trestné činnosti mělo docházet ještě před vznikem Národní sportovní agentury, která byla založena v roce 2019. Předtím svaz podle policie manipuloval s financemi od ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Podle informací, které jako první přinesl Radiožurnál, vyplatil tenisový svaz částky ze státní dotace Fléglovu spolku Orel jednota Praha - Balkán. Část peněz určená na pořádání turnajů údajně skončila na účtech Fléglových firem nebo firem jeho rodinných příslušníků. Podstata machinací spočívala v tom, že si Flégl a jím nebo jeho blízkými ovládané firmy nechali proplácet statisíce až miliony korun za nadhodnocené nebo zcela vymyšlené služby.

Kaderka a Flégl byli po vypuknutí případu tři měsíce ve vazbě a později na své funkce rezignovali. Oba jsou vyšetřováni na svobodě, trestnou činnost popírají.