Už jen dva zápasy od finále. Češky míří za splněním cíle

České lakrosistky zvládly v Portugalsku v kvalifikaci na Světové hry hladce základní skupinu C, když postupně porazily Norsko, Rakousko a Irsko.

V pátečním čtvrtfinále narazí na druhého ze skupiny A, tedy Polsko. Češky tak jasně vykročily za cílem postoupit na vrcholnou akci, k tomu potřebují projít do finále. To se hraje v neděli.

V úvodním utkání turnaje narazil český tým ve středu na Norsko a zvítězil jasně 16:3. Šest kanadských bodů v zápase posbírala Isabella Keyes.

"Od začátku byl zápas nabitý energií. Výkon byl rozložený mezi všechny hráčky. Líbilo se mi nasazení, i to, jak se holky vzájemně podporovaly. Byla to skvěle odvedená práce," hodnotila asistentka trenéra Kateřina Dvořáková první duel.

Ve čtvrtek čekaly na Češky dva zápasy. Nejdříve si hladce poradily s Rakouskem 24:1. Zkusily si dokonce některé herní varianty pro další duely a rozložily síly.

Sedmi body se tentokrát blýskla Michaela Srchová, po šesti přidaly Anna Lottmann a Markéta Malinovská. Ta dokonce skórovala zadovkou.

"Říkala jsem si, že proti Rakousku to chci zkusit. Tím, že to není z nejtěžších soupeřů. Hned, jak jsem chytila nahrávku, jsem věděla, že to zkusím," uvedla Malinovská.

Duel s Irskem už byl podle očekávání vyrovnanější. Češky ho ale zvládly a zvítězily 11:6, i když po první čtvrtině prohrávaly 0:3. Naopak druhou část ovládly jasně 5:0. Hattrick v utkání zaznamenaly Michaela Srchová a Barbora Koděrová.

"V první čtvrtině nás Irky trošku překvapily, ale od druhé jsme začali dominovat," řekl hlavní trenér Adam Ondráček a přemýšlel už o čtvrtfinálovém soupeři: "Polky jsou pro nás určitě přijatelnější soupeř, protože kdybychom s Irskem prohráli, jdeme na Nizozemsko. A tomu jsme se chtěli vyhnout."

Čtvrtfinálový zápas proti Polsku odehraje český tým dnes před polednem. Polky v bitvě o první příčku ve své skupině prohrály s Izraelem 7:10. Proti severnímu sousedovi hrál český výběr před třemi týdny v rámci turnaje v Praze dvakrát a v obou případech zvítězil.