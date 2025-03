Tyčkařka Švábíková na halovém MS obsadila dělené páté místo, skočila 460 cm

Tyčkařka Amálie Švábíková na halovém mistrovství světa v Nan-ťingu obsadila dělené páté místo. Je to její nejlepší výsledek na této akci, loni byla v Glasgow šestá. Česká rekordmanka měla čistý zápis do 460 centimetrů, ale další postupnou výšku 470 centimetrů už neskočila. Vyhrála Francouzka Marie-Julie Bonninová výkonem 475 cm.

Švábíková, která se v této halové sezoně potýkala se zraněním zadního stehenního svalu, předvedla obdobný výkon jako na halovém ME v Apeldoornu. V Nizozemsku byla šestá výkonem 465 centimetrů. Tato výška se dnes neskákala. Švábíková v Číně nejdříve zdolala 445 a pak 460 centimetrů. Po jejím prvním neúspěšném pokusu na 470 byla soutěž téměř na hodinu přerušena kvůli technickým problémům se stojany a po pauze česká reprezentantka na své letošní maximum útočila marně.

Na páté pozici Švábíková skončila společně s Američankou Gabrielou Leonovou. Postarala se o zatím nejlepší český výsledek v Nan-ťingu. "Jsem samozřejmě spokojená, že je to o příčku lepší než minulý rok v Glasgow. Jsem spokojená s tím posledním pokusem na 470, ten byl hezký. To byl nejlepší pokus, co jsem předvedla od zranění. Jsem ráda, že se mi potvrdilo, že jsem na těch 470 měla," řekla na YouTube kanále Českého atletického svazu.

Zároveň ale byla zklamaná, protože si věřila na víc. "Určitě to byla nejhorší soutěž, co jsem kdy zažila. Čekaly jsme dlouho, přes 40 minut, a myslím, že se to potvrdilo na všech našich výkonech. Myslím, že to byl opravdu problém pro všechny. Není snadné se tak dlouho udržovat, trošku mi to energii vzalo," posteskla si. V Číně jsou čistě elektrické stojany. Mechanismus pro nastavování výšky a postavení stojanů ale desítky minut nefungoval.

Z prvního velkého titulu se v tyčkařském sektoru radovala Bonninová. Třiadvacetiletá Francouzka se na 460 centimetrech zachraňovala až napotřetí, ale pak zdolala napoprvé 470 a jako jediná překonala 475, které skočila na druhý pokus. Zlepšila si tím o čtyři centimetry osobní rekord a vyrovnala národní maximum.

Stříbro získala Slovinka Tina Šutejová, bronz evropská šampionka z Apeldoornu Angelica Moserová ze Švýcarska. Obě skočily 470 napoprvé. Stejnou výšku, ale až napodruhé, zdolala obhájkyně titulu Molly Cauderová. Favorizovaná Britka tak skončila až čtvrtá.

Duplantis jako první tyčkař v historii potřetí za sebou triumfoval na HMS. Švédský suverén zvítězil výkonem 615 cm. O překonání vlastního světového rekordu se nepokoušel. Pro stříbro si v osobním a národním rekordu 605 skočil mistr Evropy Emmanuil Karalis, bronz získal Američan Sam Kendricks (590).

Stejný primát vzápětí oslavil Američan Holloway. Finále závodu na 60 metrů překážek vyhrál za 7,42 sekundy a navázal na triumfy z let 2022 a 2024. Nikdo jiný tři halové tituly za sebou v této disciplíně nezískal.

Sedmibojař Vilém Stráský je po prvním dnu sedmý. Nasbíral zatím 3268 bodů, o 65 méně než v této fázi při osobním rekordu na HME. Ztratil na šedesátce a v dálce. V koulařském sektoru byl lepší než v Apeldoornu, ve výšce měl shodný výkon. "Není to nic moc. Celkově se to nepovedlo vůbec, jak jsem si myslel, že se to povede," hodnotil svůj výkon. Vede evropský šampion a evropský rekordman Sander Skotheim z Norska, který má 3649 bodů.

Hvězdný Nor Jakob Ingebrigtsen vyhrál běh na 3000 metrů a získal první halový světový titul. Dosud měl jen stříbro z poloviční trati z roku 2022. V neděli bude útočit na oblíbené patnáctistovce na první světový titul. Pokud by uspěl, získal by double na těchto tratích jako druhý atlet v historii. Dosud to dokázal jen Etiopan Haile Gebrselassie v roce 1999.

Druhý světový titul na šedesátce získala Mujinga Kambundjiová. Dvaatřicetiletá Švýcarka zvítězila v čase 7,04 a vrátila Zaynab Dossové porážku z HME. Italská sprinterka byla tentokrát o dvě setiny stříbrná.

Halové mistrovství světa v atletice v Nan-ťingu (Čína):

Finále:

Muži, 400 m: 1. Bailey 45,08, 2. Faust 45,47, 3. Patterson (všichni USA) 45,54. 3000 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 7:46,09, 2. Aregawi (Et.) 7:46,25, 3. Robinson (Austr.) 7:47,09. 60 m př.: 1. Holloway (USA 7,42, 2. Belocian (Fr.) 7,54, 3. Liou Ťün-si (Čína) 7,55. Tyč: 1. Duplantis (Švéd.) 615, 2. Karalis (Řec.) 605, 3. Kendricks (USA) 590. Sedmiboj (po 4 disciplínách): 1. Skotheim (Nor.) 3649 (60 m: 6,97 - dálka: 800 - koule: 14,68 - výška: 213), 2. Baldwin (USA) 3503 (7,04 - 719 - 16,00 - 213), 3. Erm (Est.) 3497 (6,94 - 777 - 15,27 - 198), …7. Stráský 3268 (6,95 - 710 - 14,71 - 195).

Ženy, 60 m: 1. M. Kambundjiová (Švýc.) 7,04, 2. Dossová (It.) 7,06, 3. Van der Wekenová (Luc.) 7,07. 400 m: 1. Anningová (Brit.) 50,60, 2. Holmesová (USA) 50,63, 3. Jaegerová (Nor.) 50,92. 3000 m: 1. Hailuová (Et.) 8:37,21, 2. Houlihanová (USA) 8:38,26, 3. Hullová (Austr.) 8:38,28. Tyč: 1. Bonninová (Fr.) 475, 2. Šutejová (Slovin.), 3. Moserová (Švýc.) obě 470, …5. Švábíková 460. Trojskok: 1. Pérezová Hernándezová 14,93, 2. Poveaová (obě Kuba) 14,57, 3. Peleteirová-Compaoréová (Šp.) 14,29.