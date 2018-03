I když je česká tenistka tři příčky za svou dnešní soupeřkou, tedy momentálně na 54. příčce WTA, dá se říct, že je dnes mírnou favoritkou a vidí to tak i sázkové kanceláře. Obě sice musely po cestě do bitvy o čtvrtfinále vyřadil jednu soupeřku z první desítky, i když pro Vondroušovou to byla Britka Kontaová, která z top10 nedávna těsně vystoupila, ale mladý talent pražského I. ČLTK zatím předvádí na turnaji parádní výkony. Naposledy to výsledkem 2:6, 2:6 odnesla Běloruska Sabalenková.