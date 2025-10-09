Nosková - Rybakinová. Mladá Češka má životní formu, vyřadí další šampionku?

Rybakinová v zoufalství rozhazuje rukama, neproměnila ani třetí šanci.
Eso. Už zbývá smazat jen jeden brejkbol.
Skvělým prvním servisem Nosková maže první brejkbol.
Češka přidává bekhendovou chybu a čelí hned třem brejkbolům.
A po další dvojchybě česká tenistka vztekle odpaluje míček.
Nosková začíná game dvojchybou.
Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.
Ani ve třetí hře nebyl k vidění úvodní brejkbol zápasu.
Rybakinová si užila snadné zakončení u sítě.
Kazachstánka jde do vedení.
Nosková se poprvé v zápase vydala na síť a Rybakinová prohoz těsně nezvládla.
Dělový return Noskové skončil jen pár centimetrů za základní čarou.
Také Linda Nosková na úvod drží podání.
Vynikající výměna z rakety Rybakinové, zakončená forhendovým winnerem.
Nyní už byl bleskový return nad síly české tenistky.
Brutálnímu returnu Rybakinové se Nosková dokázala ubránit. To Kazachstánka nečekala a chybovala.
A Češka přidává naprosto fenomenální bekhendový křížný kraťas!
První servis Noskové - první eso.
První hra končí přece jen úspěchem servírující hráčky, snadné to ale wimbledonská vítězka neměla.
Ani výborná obrana Noskové nestačila, Rybakinová se prosadila forhendovým cross winnerem.
Bekhend Rybakinové končí v síti, hned v prvním gamu se půjde přes shodu.
Další první podání vrátila Češka pouze do autu.
Svým prvním esem ale Kazachstánka vyrovnává.
Dobře se Nosková ubránila tlaku, Rybakinová je na forhendu zatím hodně nejistá.
V závěru opatrné výměny Rybakinová chybovala.
Kazachstánka šla sice přes druhý servis, ten byl ale velmi kvalitní, výměnu díky němu zvládla vítězně.
Utkání začíná.
Obě tenistky už jsou na kurtu číslo 1 a rozehrávají se. Na servisu začne Rybakinová.
Linda Nosková se s Rybakinovou, vítězkou Wimbledonu 2022, utkala v kariéře zatím dvakrát. A neuhrála ani set. V roce 2023 jasně padla ve druhém kole Roland Garros, o rok později prohrála i v semifinále turnaje v Brisbane.
Začněme čerstvou dobrou zprávou. Kateřina Siniaková už je ve Wu-chanu ve čtvrtfinále! Úspěšná kvalifikantka už v Číně vyhrála deset setů v řadě, tentokrát porazila americký supertalent Ivu Jovičovou a mezi osmi nejlepšími se utká s další Američankou Jessicou Pegulaovou.
Dobré dopoledne, vítejte u online reportáže z tenisového turnaje v čínském Wu-chanu. Skvělá forma nové české jedničky Lindy Noskové pokračuje, v osmifinále velké "tisícovky" se po vyřazení čtyřnásobné grandslamové šampionky Naomi Ósakaové utká s další šampionkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Zápas začne přibližně v 10:45.