Nosková - Rybakinová. Mladá Češka má životní formu, vyřadí další šampionku?

Tenis

WTA Wu-chan • Osmifinále • 10:40

Linda Nosková - Jelena Rybakinová

1. set
Linda Nosková
Linda Nosková
0
1
Jelena Rybakinová
Jelena Rybakinová
0
2
Aktualizovat reportáž
40:40

Rybakinová v zoufalství rozhazuje rukama, neproměnila ani třetí šanci.

30:40

Eso. Už zbývá smazat jen jeden brejkbol.

15:40

Skvělým prvním servisem Nosková maže první brejkbol.

0:40

Češka přidává bekhendovou chybu a čelí hned třem brejkbolům.

0:30

A po další dvojchybě česká tenistka vztekle odpaluje míček.

0:15

Nosková začíná game dvojchybou.

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

1:2 Rybakinová získává game

Ani ve třetí hře nebyl k vidění úvodní brejkbol zápasu.

40:15

Rybakinová si užila snadné zakončení u sítě.

30:15

Kazachstánka jde do vedení.

15:15

Nosková se poprvé v zápase vydala na síť a Rybakinová prohoz těsně nezvládla.

15:0

Dělový return Noskové skončil jen pár centimetrů za základní čarou.

1:1 Nosková získává game

Také Linda Nosková na úvod drží podání.

40:30

Vynikající výměna z rakety Rybakinové, zakončená forhendovým winnerem.

40:15

Nyní už byl bleskový return nad síly české tenistky.

40:0

Brutálnímu returnu Rybakinové se Nosková dokázala ubránit. To Kazachstánka nečekala a chybovala.

30:0

A Češka přidává naprosto fenomenální bekhendový křížný kraťas!

15:0

První servis Noskové - první eso.

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

0:1 Rybakinová získává game

První hra končí přece jen úspěchem servírující hráčky, snadné to ale wimbledonská vítězka neměla.

A:40

Ani výborná obrana Noskové nestačila, Rybakinová se prosadila forhendovým cross winnerem.

40:40

Bekhend Rybakinové končí v síti, hned v prvním gamu se půjde přes shodu.

40:30

Další první podání vrátila Češka pouze do autu.

30:30

Svým prvním esem ale Kazachstánka vyrovnává.

15:30

Dobře se Nosková ubránila tlaku, Rybakinová je na forhendu zatím hodně nejistá.

15:15

V závěru opatrné výměny Rybakinová chybovala.

15:0

Kazachstánka šla sice přes druhý servis, ten byl ale velmi kvalitní, výměnu díky němu zvládla vítězně.

Utkání začíná.

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

Obě tenistky už jsou na kurtu číslo 1 a rozehrávají se. Na servisu začne Rybakinová.

Linda Nosková se s Rybakinovou, vítězkou Wimbledonu 2022, utkala v kariéře zatím dvakrát. A neuhrála ani set. V roce 2023 jasně padla ve druhém kole Roland Garros, o rok později prohrála i v semifinále turnaje v Brisbane.

Začněme čerstvou dobrou zprávou. Kateřina Siniaková už je ve Wu-chanu ve čtvrtfinále! Úspěšná kvalifikantka už v Číně vyhrála deset setů v řadě, tentokrát porazila americký supertalent Ivu Jovičovou a mezi osmi nejlepšími se utká s další Američankou Jessicou Pegulaovou.

Kateřina Siniaková na turnaji v Soulu 2025
Kateřina Siniaková na turnaji v Soulu 2025 | Foto: Reuters

Závěrečnou fázi sezony na WTA Tour můžete sledovat v přímých přenosech CANAL+ Sport. Největšími lákadly jsou v září a říjnu obří "tisícovky" v Pekingu a Wu-chanu a v listopadu pompézní WTA Finals v Rijádu. Česko bude na Turnaji mistryň reprezentovat skvělá deblistka Kateřina Siniaková, živé vysílání opentlí expertní studia s účastí zajímavých hostů.

Dobré dopoledne, vítejte u online reportáže z tenisového turnaje v čínském Wu-chanu. Skvělá forma nové české jedničky Lindy Noskové pokračuje, v osmifinále velké "tisícovky" se po vyřazení čtyřnásobné grandslamové šampionky Naomi Ósakaové utká s další šampionkou Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu. Zápas začne přibližně v 10:45.

Mohlo by vás zajímat

Siniaková vzdor Američanky ve druhém setu rychle zadusila a je ve čtvrtfinále

Siniaková vzdor Američanky ve druhém setu rychle zadusila a je ve čtvrtfinále

Čínský rychlovlak Noskové nezastavuje. Konkurenci drtí i díky originálnímu talismanu

Čínský rychlovlak Noskové nezastavuje. Konkurenci drtí i díky originálnímu talismanu

Nosková je k nezastavení, ve Wu-chanu zdolala bývalou světovou jedničku

Nosková je k nezastavení, ve Wu-chanu zdolala bývalou světovou jedničku
2:39

Nosková - Ósakaová 2:0. Česká jednička nepřestává vítězit, přehrála i hvězdu

Nosková - Ósakaová 2:0. Česká jednička nepřestává vítězit, přehrála i hvězdu
Tenis sport Obsah online online přenos Linda Nosková Jelena Rybakinová

Právě se děje

Aktualizováno před 20 minutami
Dohoda uzavřena. Izraelští rukojmí se mají vrátit domů v pondělí
Zahraničí

Dohoda uzavřena. Izraelští rukojmí se mají vrátit domů v pondělí

Americký prezident Donald Trump v noci na čtvrtek oznámil uzavření dohody mezi Hamásem a Izraelem o realizaci první fáze svého mírového plánu.
před 28 minutami
Siniaková vzdor Američanky ve druhém setu rychle zadusila a je ve čtvrtfinále
Tenis

Siniaková vzdor Američanky ve druhém setu rychle zadusila a je ve čtvrtfinále

Kateřina Siniaková postoupila na tenisovém turnaji ve Wu-chanu do čtvrtfinále. Američanku Ivu Jovicovou porazila 7:5, 6:3, čeká ji Jessica Pegulaová.
před 32 minutami
Nosková - Rybakinová. Mladá Češka má životní formu, vyřadí další šampionku?
Tenis

ŽIVĚ
Nosková - Rybakinová. Mladá Češka má životní formu, vyřadí další šampionku?

Sledujte online reportáž z tenisového turnaje v čínském Wu-chanu, kde se v osmifinále utká Linda Nosková s Jelenou Rybakinovou.
před 47 minutami
"Přichází jiný Babiš, bojím se ho," říká nová tvář Pirátů. Její otec likviduje Rusy
6:18
Domácí

"Přichází jiný Babiš, bojím se ho," říká nová tvář Pirátů. Její otec likviduje Rusy

Těžko jsem přijímala rozhodnutí otce, že bude pomáhat bránit Ukrajinu. Ale chápu ho a obdivuji, říká dvaadvacetiletá Katerina Demetrashvili.
Aktualizováno před 48 minutami
Babiš jede na Hrad jednat o vládě, ministerstva chce mít obsazená do týdne
Domácí

ŽIVĚ
Babiš jede na Hrad jednat o vládě, ministerstva chce mít obsazená do týdne

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
před 51 minutami

O víkendu nebudou kvůli údržbě fungovat systémy, přes které lidé žádají mj. o superdávky

O tomto víkendu nebudou dočasně fungovat některé systémy, přes které lze žádat například o superdávky nebo humanitární dávky. Mimo provoz budou i některé portály Úřadu práce ČR. Informovalo o tom…
Přečíst zprávu
před 1 hodinou
Platíme za hry víc než kdykoli předtím? Skutečná čísla ukazují pravý opak
52:29
Domácí

Platíme za hry víc než kdykoli předtím? Skutečná čísla ukazují pravý opak

Hry působí draze, ale čísla říkají něco jiného. Zdražování je jen optický klam.
Další zprávy