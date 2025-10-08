Tenis

Nosková - Ósakaová 7:6, 6:3. Česká jednička nepřestává vítězit, přehrála i hvězdu

Sport Sport
Aktualizováno před 1 hodinou
Sledovali jste online přenos z utkání druhého kola turnaje ve Wu-chanu mezi Lindou Noskovou a Naomi Ósakaovou. Zápas vysílala živě stanice CANAL+ Sport 2.
 
Mohlo by vás zajímat

Nosková je k nezastavení, ve Wu-chanu zdolala bývalou světovou jedničku

Nosková je k nezastavení, ve Wu-chanu zdolala bývalou světovou jedničku
2:39

Lehečka padl, Muchová vzdala. Uspěla jen Siniaková proti australské hvězdičce

Lehečka padl, Muchová vzdala. Uspěla jen Siniaková proti australské hvězdičce

Chtěla by být Putinem, navážela se do Čechů. Přesto Ruska aspiruje na prestižní cenu

Chtěla by být Putinem, navážela se do Čechů. Přesto Ruska aspiruje na prestižní cenu

Strašná dřina, prohlásila Muchová po brutální premiéře. Zabrat dostala i Nosková

Strašná dřina, prohlásila Muchová po brutální premiéře. Zabrat dostala i Nosková
2:33
Tenis sport Obsah online online přenos Linda Nosková Naomi Ósakaová

Právě se děje

před 7 minutami
Plánování cest i složité procesy. Google v Česku spustil pokročilé vyhledávání s AI
Ekonomika

Plánování cest i složité procesy. Google v Česku spustil pokročilé vyhledávání s AI

Nový vyhledávací režim je podle firmy užitečný pro otevřené otázky a komplikovanější úkoly, jako je například plánování cest nebo porozumění složitým.
Aktualizováno před 24 minutami
Nosková je k nezastavení, ve Wu-chanu zdolala bývalou světovou jedničku
2:39
Tenis

Nosková je k nezastavení, ve Wu-chanu zdolala bývalou světovou jedničku

Linda Nosková, finalistka předchozího turnaje v Pekingu, porazila ve Wu-chanu v druhém kole Japonku Naomi Ósakaovou 7:6, 6:3.
Aktualizováno před 26 minutami
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku
Domácí

ŽIVĚ
Tak ministerstvo vnitra nejspíš ne. Babiš má pro Okamuru údajně novou nabídku

Veškeré povolební dění sledujeme v online reportáži.
Aktualizováno před 32 minutami
Brabec z ANO se vzdá poslaneckého mandátu, zůstane hejtmanem
Domácí

Brabec z ANO se vzdá poslaneckého mandátu, zůstane hejtmanem

Hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec (ANO) se rozhodl vzdát poslaneckého mandátu. Řekl, že práce pro kraj je pro něj důležitější.
Aktualizováno před 35 minutami
Mírový impulz ze summitu Putin-Trump se vyčerpal, ozývá se z Kremlu
Zahraničí

ŽIVĚ
Mírový impulz ze summitu Putin-Trump se vyčerpal, ozývá se z Kremlu

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 39 minutami
Další osud dívky dlouhodobě zneužívané otčímem. ČT uvede dokument LEX Anička
Film

Další osud dívky dlouhodobě zneužívané otčímem. ČT uvede dokument LEX Anička

Režisérka Šárka Maixnerová se svým týmem sledovala život Aničky po dobu jednoho roku – od rozhodnutí odvolacího soudu do léta 2025.
Aktualizováno před 39 minutami
Téměř jako ty ruské. Praha hodlá Kyjevu předat desítky upravených tanků
Zahraničí

Téměř jako ty ruské. Praha hodlá Kyjevu předat desítky upravených tanků

Modernizace T-72M4CZ začala v 90. letech minulého století po válce v Perském zálivu, která ukázala technologickou zaostalost sovětských tanků.
Další zprávy